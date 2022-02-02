Россияне могут получить бесплатный гектар земли в Арктике

20:07 2.02.2022

Граждане России и участники государственной программы по добровольному переселению соотечественников, проживающие за рубежом, с 1 февраля могут бесплатно получить гектар земли в Арктической зоне РФ под личное использование или бизнес, сообщает РИА Новости.

Программа "Гектар в Арктике" стартовала 1 августа 2021 года. Первые шесть месяцев получить гектары могли только жители арктических территорий.

Участок можно получить в Мурманской области, Карелии, Коми, Архангельской области, а также в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. Для этого нужно зайти на портал гектарварктике.рф, авторизоваться с помощью учетной записи портала госуслуг и выбрать участок на интерактивной карте.

Как отметил глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, за шесть месяцев работы программы заявления подали более 4,3 тысячи человек.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, наибольшее количество заявлений на земельные участки поступило в Мурманской области - 2478, на втором месте Архангельская область - 883, на третьем - Ямало-Ненецкий автономный округ, где подали 554 заявки. На четвертом месте Карелия - 434 заявления.

