Россияне могут получить бесплатный гектар земли в Арктике
Граждане России и участники государственной программы по добровольному переселению соотечественников, проживающие за рубежом, с 1 февраля могут бесплатно получить гектар земли в Арктической зоне РФ под личное использование или бизнес, сообщает РИА Новости.
Программа "Гектар в Арктике" стартовала 1 августа 2021 года. Первые шесть месяцев получить гектары могли только жители арктических территорий.
Участок можно получить в Мурманской области, Карелии, Коми, Архангельской области, а также в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. Для этого нужно зайти на портал гектарварктике.рф, авторизоваться с помощью учетной записи портала госуслуг и выбрать участок на интерактивной карте.
Как отметил глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, за шесть месяцев работы программы заявления подали более 4,3 тысячи человек.
По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, наибольшее количество заявлений на земельные участки поступило в Мурманской области - 2478, на втором месте Архангельская область - 883, на третьем - Ямало-Ненецкий автономный округ, где подали 554 заявки. На четвертом месте Карелия - 434 заявления.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Идея может иметь смысл. Только давать там надо не гектарами, а квадратными километрами. Как на Аляске, в Канаде и в Норвегии.
лагерный не подойдет?
И что это за бред??? какое может быть сельское хозяйство в арктической зоне, где лето 40 дней в году? Остальное зима.
Власть надеется, что кто-то приедет в богом забытые места, возьмёт кредиты что бы всю жизнь там расплачиваться за них, облагородить своим трудом, а они потом это всё кому то продадут вместе с регионом.
При этом в центральной части страны бывшие колхозные поля зарастают лесом, вымирают деревни, исчезают маленькие города.
Я до сих пор не могу понять, что можно делать в Арктике в заполярном круге? Ковырять вечную мерзлоту? Ждать когда через 200,000 лет она растает и там ананасы расцветут?
Деревянную лошадку и ледоруб.
"Оркестр гремит басами,
Трубач выдувает медь.
Думайте сами, решайте сами —
Иметь или не иметь."
Иногда собственность бывает не в радость, а в тягость.
Предположим, что гектар есть. Плюс к нему, оно же минус владельцу: налоги, оплата вывоза мусора (государству по фиг, что на это гектаре кроме полевых мышей никого не было 100 лет).
А что владелец имеет с этого гектара в тундре:
1. Можно сдавать в аренду под выпас оленей местному населению. Но это не в радость, т.к. опять же налоги с доходов, да контролировать надо кто там чего пасет.
2. Можно конечно и пожить в чуме, если доберетесь по бездорожью. Летом кормить комаров и есть ягель. Зимой бегать от белых медведей и кушать снег.