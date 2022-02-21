Строительное лобби открыто признало, что его выгоды перевешивают угрозы для страны

13:42 21.02.2022

На фоне скандалов с мигрантами, которые сыплются сейчас будто из рога изобилия, с резонансным заявлением выступил вице-премьер Марат Хуснуллин

Он рассказал, что мигрант работает на 50% больше российского работника, а получает на 30% меньше. О необходимости соблюдать Трудовой кодекс или придерживаться пунктов Конституции о социальном государстве и гражданском обществе чиновник, похоже, даже не задумывается и в открытую проговаривает интересы строительного лобби.

Впрочем, Хуснуллин при этом обрисовал перспективу, в которую в элитах, похоже, мало кто верит, даже сам вице-премьер. В этой логике проще согласиться на мигрантов, чем что-то менять.

"Давайте мы доведём зарплату до средней как минимум, а если хотим привлечь в эту отрасль — сделаем её выше, давайте повышать производительность труда, а это системные вложения и этим надо заниматься. Это всё в наших руках", — сообщил он.

Хуснуллин во время выступления в Госдуме сетовал также на дороговизну материалов, упрекнув в сговоре владельцев подвижного состава. Именно дороговизну строительных материалов он считает проблемой №1. В данном случае интересно, что такие вещи и резкие формулировки сейчас звучат открыто. Однако рост цен идёт и в бизнесе, который к строительству никак не относится.

Как отмечает социотехнолог Роман Алехин, все повышают цены и это зависит от курса рубля, потому что закупается в основном импортное. Также у нас строительство или крупные проекты для большинства предприятий осуществляются на кредиты, а ЦБ повысил учётную ставку и стоимость денег возросла очень прилично. Если взять докоронавирусный период, то учётная ставка, а, соответственно, и цена денег возросла в два раза.

"Если мы снижаем курс рубля, то не так выгодно будет металл, дерево за границу отправлять. Не нужны даже заградительные пошлины. Просто невыгодно будет поставлять туда, а будет выгодно продавать здесь. Соответственно, цена падает, включается реальный рынок. А сейчас выгодно продавать за границу, пока рубль сверхслабый, он недооценён в два раза точно. Им выгодно ничего не оставлять на внутреннем рынке. Соответственно, у нас растёт цена на ГСМ, у нас растёт стоимость газа, стоимость электричества и вот это всё складывается", — отметил Роман Алехин в беседе с Накануне.RU.

В этом смысле труд будет занимать не такую большую долю в росте цен. Однако вопрос о зарплатах встаёт очень остро.

"Мигранты работают за те же самые 40 и больше тысяч рублей. Возьмём любую строительную организацию в условной Курской, Воронежской, Белгородской области — зарплаты не выше. На эту зарплату приезжают маргиналы. Это как из ИВСов вывести — будет тот же самый уровень — мелкое воровство, драки и т. д. Даже чтобы завезти качественного работника-мигранта, нужно повышать зарплату. А чтобы повышалась зарплата, но не повышалась цена продукции, нужно укреплять рубль. Кроме того, нужно создать нормальные условия для работы Чтобы человек знал, что он устроен официально, что у него есть условия, соцгарантии и так далее. Тогда и рынок оживёт, и занятость повысится, а вслед за этим — и демография, потому что люди будут уверены в завтрашнем дне", — считает эксперт.

Ещё одной важной причиной, по которой люди не идут работать на стройку, является очень низкое качество управления, люди не доверяют работодателям. Очень много застройщиков просто "кидают" людей. А мигранта можно и обмануть, он не выйдет на митинг, а если начнёт возмущаться — его просто депортируют.

"Сложнее настроить контроль на строительном рынке с зарплатами, со всеми делами, сложнее побороться Хуснуллину с Набииуллиной по поводу курса рубля и побороться с теми, кто газ и нефть продаёт за границу, чем сказать — "ребята, давайте завезём ещё миллионы мигрантов", — резюмирует Роман Алехин.

Экономист, экс-зампред Счётной палаты РФ Юрий Болдырев обращает внимание на то, что государственный деятель отличается от предпринимателя тем, что для него во главе угла должны стоять государственные, стратегические национальные и общественные интересы, а не сиюминутная прибыль для тех или иных строительных корпораций.

"Печаль ситуации не в том, что тот или иной Хуснуллин, чиновник высокого уровня, но не глава государства заявляет ту или иную антинациональную тенденцию. Печаль в том, что люди, говорящие или даже думающие так, назначаются и удерживаются нынешним главой государства, нынешним режимом на руководящих постах. Хуснуллин ведь не один такой. Он заявляет, что "нам выгодно", а это перечёркивает все аргументы фактически неконтролируемой, крайне пагубной и крайне опасной, по существу, тормозящей развитие миграции. Другой деятель — женщина, будучи министром экономики заявлявшая, что нам нужно стянуть население в 12-15 суперагломераций, руководит стратегическим органом — Центральным банком. Третий — Греф, радовавшийся, что у нас прекрасные отношения с Европой — мы им поставляем сырьё, они нам — готовую продукцию, тоже до сих пор на ключевом посту", — подчеркнул Юрий Болдырев в беседе с Накануне.RU.

По его мнению, в России не получится и контролируемой миграции по примеру Дубая.

"Кроме Дубая, была ещё Ливия. Там ведь тоже была ситуация, когда были граждане и были временные работники. Но когда Ливию решили разгромить, по данным ряда источников, фактор, когда организованные отряды, нацеленные на уничтожение и свержение государства, завозились под видом иностранных работников, тоже сыграл свою роль. И легко было уничтожено социальное государство, в котором всё делалось для граждан своей страны. В России степень бардака и коррумпированности не позволяет даже думать о реализации такого плана. У нас налицо и все угрозы, характерные для Запада, и плюс угрозы, которые мы знаем по Ливии. Совокупность угроз и никаких плюсов", — подчеркнул Юрий Болдырев.

Автор: Андрей Зимний

