Марат Хуснуллин назвал рост цен на строительные материалы «угрозой № 1»

22:14 16.02.2022

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что рост цен на строительные материалы — «это угроза № 1». По его словам, не во всех регионах России рост цен был обоснован, зачастую к удорожанию материалов приводили картельные сговоры и монополии, пишет Znak.com.

«Я вижу абсолютно точно, что в ряде регионов рост цен не обоснован. Это чисто монополия, картельные сговоры. И тут мы работаем с ФАС. <…> Я не могу найти объяснения, почему песок должен подорожать на 100%. Он в земле. С чего ему дорожать? Я вижу, что щебень подорожал из-за логистики (не хватает вагонов) и картельного сговора, и я не боюсь этих слов. Владельцы вагонов, пользуясь случаем, подняли цены на 50-100%. <…> Битум подорожал в два раза, потому что мы приняли налог на нефтяников. А 95% потребления битума в стране — это бюджетные стройки. Серьезный вопрос с металлургами, они цены подняли, [из-за этого] лифты подорожали на 30%. Все начинает дорожать. <…> Трудовые ресурсы выросли в цене на 30%. Объем работы вырос, и за это надо платить. Стоимость финансовых услуг тоже выросла, и это тоже закладывается в себестоимость жилья», — заявил Хуснуллин, выступая на правительственном часе в Думе.

По словам вице-премьера, если ситуация с ценами на строительные материалы не будет решена, то «все планы правительства [в области строительства] могут рухнуть».