Марат Хуснуллин назвал рост цен на строительные материалы «угрозой № 1»

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что рост цен на строительные материалы — «это угроза № 1». По его словам, не во всех регионах России рост цен был обоснован, зачастую к удорожанию материалов приводили картельные сговоры и монополии, пишет Znak.com.

«Я вижу абсолютно точно, что в ряде регионов рост цен не обоснован. Это чисто монополия, картельные сговоры. И тут мы работаем с ФАС. <…> Я не могу найти объяснения, почему песок должен подорожать на 100%. Он в земле. С чего ему дорожать? Я вижу, что щебень подорожал из-за логистики (не хватает вагонов) и картельного сговора, и я не боюсь этих слов. Владельцы вагонов, пользуясь случаем, подняли цены на 50-100%. <…> Битум подорожал в два раза, потому что мы приняли налог на нефтяников. А 95% потребления битума в стране — это бюджетные стройки. Серьезный вопрос с металлургами, они цены подняли, [из-за этого] лифты подорожали на 30%. Все начинает дорожать. <…> Трудовые ресурсы выросли в цене на 30%. Объем работы вырос, и за это надо платить. Стоимость финансовых услуг тоже выросла, и это тоже закладывается в себестоимость жилья», — заявил Хуснуллин, выступая на правительственном часе в Думе.

По словам вице-премьера, если ситуация с ценами на строительные материалы не будет решена, то «все планы правительства [в области строительства] могут рухнуть».

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.02.2022, 00:58
    Гость: а ближе к нефтяным месторождениям битум нельзя производить?

    Не догоняю я эту замысловатую логистику... Нефть гнать по трубам через тысячи километров в Беларусь, чтобы там разделить на фракции, и тяжелые фракции, вроде ДТ, мазута и битума, ж/д и автомобильным транспортом везти обратно, за Урал?
    Как-то странно, мягко говоря...

  2. 16.02.2022, 23:33
    Гость: тд

    Какие могут быть планы в хаотичной рыночной экономике где все сама собой делает красиво невидимая рука рынка и эффективные собственники..по безграничным спекулятивным ценам-чтобы не было дефицита...

  3. 16.02.2022, 23:13
    Гость: Жека

    Да и пусть рухнут планы этого правительства вместе с самим правительством + мигрантами. Понастроили миллионы квадратным метров человейников - распродали, прибыль поделили.

  4. 16.02.2022, 23:12
    Гость: Угроза №1 - сам Хуснуллин

    Я бы назвал угрозой №1 - самого Марата Хуснуллина. Он главный куратор проекта этнокультурного уничтожения России мигрантами.

  5. 16.02.2022, 22:41
    Гость: Хуснуллин назвал рост цен на строительные материалы «угрозой

    Ээээ...? У него шиза или память как у аквариумной рыбки?
    Два дня назад он заявлял, что главная угроза - нехватка гастарбайтеров!
    ЗА ГОД цены на стройматериалы взлетели в 2-3 раза, а он только теперь заметил?
    Этот ... точно адекватен?

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