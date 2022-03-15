Сергей Собянин рассказал о мерах поддержки строительной отрасли

Сергей Собянин

На встрече с представителями строительного бизнеса мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах поддержки строительной отрасли. По его словам, будет разработан комплекс мер поддержки жилищного строительства, коммерческих крупных объектов, объектов соцкультбыта, для системообразующих предприятий, а также ипотеки.

Данная работа осуществляется совместно с кабмином РФ.

«Вместе мониторим цены на рынке, которые непосредственно влияют на ситуацию в строительном комплексе, цены на металл, на цемент и целый ряд других составляющих», – рассказал он.

При этом мэр Москвы отметил, что из-за санкций строительная отрасль испытывает проблемы. Для решения этой задачи также будут выработаны необходимые механизмы.

«В связи с тем, что увеличилась цена на стройматериалы и в связи с введенными санкциями, заказчики и ремонтные компании столкнулись с проблемой постоянно меняющихся цен на продукцию зарубежных производителей, плюс перебои с поставками некоторых категорий комплектующих. Из-за этого возникают сложности в работе, но, как правило, исключительно со сроками выполнения работ. Благодаря тому, что на строительном рынке появилось большое количество отечественных производителей стройматериалов, не уступающих по качеству зарубежным аналогам, а также поддержки государства в сфере строительства, сейчас произойдет переориентация на российскую продукцию, что поможет стабилизировать рынок и избежать перебоев поставок», - прокомментировал ситуацию в строительной отрасли генеральный директор ремонтно-строительной компании «ВР-Град» Владимир Рычагов.

Собянин также отметил, что в Москве продолжается реализация всех уже имеющихся программ, а в будущем власти намерены упростить для застройщиков административные процедуры. В частности, планируется облегчить процессы ввода объектов и изменений проектов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.03.2022, 20:47
    Гость: Бобер

    Когда Киев возьмут, москвичи поедут скупать всё что можно в новом Днепро-Карпатском федеральном округе. Потому что это доилово с каждого кубометра Москвы - всех уже достало. Кто за ковидные времена этого не понял - почувствуете скоро.

  2. 15.03.2022, 18:23
    Гость: Москвич

    Кто о чем,а вшивый о бане. Достал он уже вместе с Хуснуллиным,о своих стройках . Людям скоро жрать нечего будет,полки пустеют в магазинах,сахара днём с огнём не найти,а этот придурок все о своем кармане заботится!

  4. 15.03.2022, 17:42
    Гость: ЫВПКП

    ЛУЧШЕ ГОСПЛАН С НАЦИОНАЛИЗАЦИЕЙ!!!!!!!!!!!!!
    ВСЮ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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