Севастопольцам объяснили увеличение стоимости ЖКХ ростом площади квартир
Замгубернатора Севастополя по ЖКХ Евгений Горлов объяснил, почему суммы в платежках за ЖКХ выросли, хотя тарифы остались прежними. Всё дело в увеличении площади квартир жителей города.
Севастопольцы обратились с вопросами о расчётах стоимости жилищно-коммунальных услуг компанией «Цифровые инновации» к губернатору Михаилу Развожаеву, пишет издание «Новости Севастополя».
Объяснить ситуацию попытался и.о. заместителя губернатора Евгений Горлов. Никаких дополнительных начислений ООО «Цифровые инновации» не делает, заверил он.
«Связался с руководителем «Цифровых инноваций», который подтвердил, что никакого увеличения со стороны оператора нет. Соответственно, всё идёт в тех тарифах, которые были утверждены либо постановлением правительства Севастополя, либо в рамках тарифного дела», – сообщил он.
Как оказалось, изменения связаны с уточнением данных по помещениям.
«Кто-то перепланировку сделал, кто-то – увеличение площади, либо просто уточнили, и теперь по этим данным производится начисление. Соответственно, просто проведена нормальная инвентаризация», – пояснил вице-губернатор.
Комментарии читателей Оставить комментарий
У путинских россиян зарплата такая, если работу найдут.
это наверное как с зарплатами, вроде и не заметно как они увеличиваются а по данным чиновников они все выше и выше.
А что, квартиры опухли после воссоединения с Россией?
В прибалтике коммуналка за январь за 40 м.кв. квартирку - 370 евро + за электричество около 100 евро...а вы за копейки так переживаете.