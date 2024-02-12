Севастопольцам объяснили увеличение стоимости ЖКХ ростом площади квартир

21:49 12.02.2024

Замгубернатора Севастополя по ЖКХ Евгений Горлов объяснил, почему суммы в платежках за ЖКХ выросли, хотя тарифы остались прежними. Всё дело в увеличении площади квартир жителей города.

Севастопольцы обратились с вопросами о расчётах стоимости жилищно-коммунальных услуг компанией «Цифровые инновации» к губернатору Михаилу Развожаеву, пишет издание «Новости Севастополя».

Объяснить ситуацию попытался и.о. заместителя губернатора Евгений Горлов. Никаких дополнительных начислений ООО «Цифровые инновации» не делает, заверил он.

«Связался с руководителем «Цифровых инноваций», который подтвердил, что никакого увеличения со стороны оператора нет. Соответственно, всё идёт в тех тарифах, которые были утверждены либо постановлением правительства Севастополя, либо в рамках тарифного дела», – сообщил он.

Как оказалось, изменения связаны с уточнением данных по помещениям.

«Кто-то перепланировку сделал, кто-то – увеличение площади, либо просто уточнили, и теперь по этим данным производится начисление. Соответственно, просто проведена нормальная инвентаризация», – пояснил вице-губернатор.