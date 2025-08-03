Россиянам посоветовали фотографировать участки земли, чтобы их не изъяли
С 2025 года начнется отсчет трехлетнего срока, в течение которого владельцы земельных участков должны их освоить. В противном случае их ждут штрафы или изъятие, напомнил в разговоре с РБК юрист Александр Зорин.
Штрафы за неосвоение участков, предусмотренные ст. 8.8 КоАП, по его словам, возвращаются в правоприменительную практику после появления четких критериев освоения, утвержденных правительством.
Собственникам теперь лучше документально фиксировать, что они следят за участком. «Освоение требует не только регулярного ухода (например, покоса травы и установки ограждения), но и документального подтверждения предпринятых действий. В условиях ужесточения контроля рекомендуется фиксировать состояние участка фото- и видеоматериалами, отмечая даты», — рассказал Зорин. По его словам, это необходимо из-за того, что муниципальные органы власти могут дистанционно осматривать участки, в том числе с помощью специального программного обеспечения с геолокационной привязкой «и составлением актов, оспаривание которых невозможно на стадии составления в судебном порядке», пояснил юрист.
Собственникам важно, уточняет Зорин, отслеживать появление таких актов, своевременно реагировать на предостережения и предоставлять доказательства освоения, включая свидетельские показания, а также фото- и видеофиксацию.
С 1 марта в силу вступили изменения в законе «О ведении гражданами садоводства и огородничества». Они установили срок в три года на освоение и облагораживание участков в населенных пунктах и садоводствах их собственниками.
Так, в отсутствие изменений по прошествии трех лет владельцев могут оштрафовать, а штраф может составить до 50 тыс. руб. Они также рискуют столкнуться с последующей принудительной продажей владений, о чем принимать решение уже будет суд.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это где-же можно не платить налог на землю? Не таите в себе, поведайте эту сакральную тайну. Вот у тебя есть ранчо, ~1.5% в год от стоимости вынь да положь, в виде налога. И раз ~5 лет кодастровую стоимость земли пересматривают, в сторону увеличения. Покупайте землю, её больше не производят(с).
Если я купил участок значит он мой. Могу даже не платить земельный налог. За это мне конечно начислят пени. Но никто, не имеет права отобрать у меня эту землю! За небольшим исключением. Государство конечно может заниматься отчуждением земель, когда ему очень надо что-то строить. Но для этого решение по моему участку будет принимать аж Парламент и утверждать президент. Мне выплатят компенсацию, в соответствии с рыночной стоимостью земли и строений.
Вся эта прелесть, конечно не в России. Даже не мечтайте про такое, рабы.
О презумпции и штрафах. 4 июля в США, праздник с традиционным многовековым запуском фейерверков, полночи бабахают, сначала официальное развлечение, потом кто во что горазд. Много бабахаешь - патриот. До недавнего времени в Калифорнии. А теперь, бабахнул с участка - $3000 за каждый зафиксированный запуск салюта, но не более $300.000(власти же не звери). Фиксация запуска и определение координат участка домовладения с дронов, кои, оказывается, патрулировали воздушное пространство. Штраф оспорить нельзя в судебном порядке. Эдакий безакцептный способ взымания. С формулировкой -за попытку поджога. Это чтоб не рыпались, а то по пятницам пойдут свидания. Уже ~600 человек привлечены и процесс пошёл. В обработке - около 2000 дел.
Очередной ПроБританский "закон" нападения на жизнь Советских Людей и Русского народа в частности! У человека может быть тысяча причин не заниматься своей дачей, о Британского Колониального Кавида19 Лжепандемии массовых убийств до трудностей доехать до дачи из-за болезни, денег или чего угодно. Как можно ставить под сомнение "Незначительную частную собственность?!" А свобода, "Это моя земля" просто лежу в своей дикой траве, почему нет, так её использую, приехать полежать, кому прислать фото, а "ГосДуму" через "Социальную сеть?!" Вероятно Причина таких странных Антинародных указов в "Издевательстве" над населением, странного создания напряжения, когда атаки Британских Беспилотников вероятно за Русские деньги уже мало?! Вариант "ФСБ взрывает Россию" уже не тема, тогда "Ми6 запускает в России Дроны с Бомбами по России" самое то! Надо что ещё одну или точнее "Народную Спецслужбу" выявили и уничтожим всех Британских Агентов взрывателей?! А потом нормальный "Верховный Совет" отвалите от нищих участков пускай сохнут?! Можно не сомневаться где Британские Спецслужбы Террористы запускают Дроны по Москве и Ленинграду, там всё красиво и убрано! ...
Они же все штрафы назначают с расчетом что у людей зарплаты как их зряплаты.