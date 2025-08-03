Россиянам посоветовали фотографировать участки земли, чтобы их не изъяли

13:07 3.08.2025

С 2025 года начнется отсчет трехлетнего срока, в течение которого владельцы земельных участков должны их освоить. В противном случае их ждут штрафы или изъятие, напомнил в разговоре с РБК юрист Александр Зорин.

Штрафы за неосвоение участков, предусмотренные ст. 8.8 КоАП, по его словам, возвращаются в правоприменительную практику после появления четких критериев освоения, утвержденных правительством.

Собственникам теперь лучше документально фиксировать, что они следят за участком. «Освоение требует не только регулярного ухода (например, покоса травы и установки ограждения), но и документального подтверждения предпринятых действий. В условиях ужесточения контроля рекомендуется фиксировать состояние участка фото- и видеоматериалами, отмечая даты», — рассказал Зорин. По его словам, это необходимо из-за того, что муниципальные органы власти могут дистанционно осматривать участки, в том числе с помощью специального программного обеспечения с геолокационной привязкой «и составлением актов, оспаривание которых невозможно на стадии составления в судебном порядке», пояснил юрист.

Собственникам важно, уточняет Зорин, отслеживать появление таких актов, своевременно реагировать на предостережения и предоставлять доказательства освоения, включая свидетельские показания, а также фото- и видеофиксацию.

С 1 марта в силу вступили изменения в законе «О ведении гражданами садоводства и огородничества». Они установили срок в три года на освоение и облагораживание участков в населенных пунктах и садоводствах их собственниками.

Так, в отсутствие изменений по прошествии трех лет владельцев могут оштрафовать, а штраф может составить до 50 тыс. руб. Они также рискуют столкнуться с последующей принудительной продажей владений, о чем принимать решение уже будет суд.