Все многоквартирные дома в России обязали создать чаты жильцов в Max

10:15 13.11.2025

Для каждого многоквартирного дома в России до конца 2025 года должен быть создан домовой чат в мессенджере Max, сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.

"Серьезная задача перед нами поставлена и правительством, и президентом в сфере использования цифрового мессенджера Max в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Каждый многоквартирный дом должен создать фактически чат-бот до конца года и перевести на него все то, что находилось в Telegram и Whatsapp (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России - прим.ред.), и официально закрепить статус официального домового чата", - приводит его слова РИА Новости.

По словам Файзуллина, это коснется почти миллиона многоквартирных домов, которые есть сейчас в стране.