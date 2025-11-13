Все многоквартирные дома в России обязали создать чаты жильцов в Max

Для каждого многоквартирного дома в России до конца 2025 года должен быть создан домовой чат в мессенджере Max, сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.

"Серьезная задача перед нами поставлена и правительством, и президентом в сфере использования цифрового мессенджера Max в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Каждый многоквартирный дом должен создать фактически чат-бот до конца года и перевести на него все то, что находилось в Telegram и Whatsapp (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России - прим.ред.), и официально закрепить статус официального домового чата", - приводит его слова РИА Новости.

По словам Файзуллина, это коснется почти миллиона многоквартирных домов, которые есть сейчас в стране.

  1. 13.11.2025, 12:45
    Гость: stalker

    Должны создать ? А если не создадут ? И потом, а почему домовые чаты должны создаваться именно на платформе Max ? Выбор должен быть за собственниками в многоквартирных домах без навязывания им чего-то сверху в этом вопросе.

  2. 13.11.2025, 12:43
    Гость: Это ладно.

    А если у меня прекрасно работающий кнопочник "Nokia 222"? И он меня вполне устраивает, связь - О-ГО-ГО, не то, что у смартфона. Сын дал попробовать свой смартфон, я неделю матерился и ему вернул.

  3. 13.11.2025, 12:35
    Гость: в Китае идёт вокруг национального мессенджера WeChat

    А ты им пользовался? Привет из Пекина!

