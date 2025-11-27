В 2026 году тарифы на ЖКУ повысятся дважды
В 2026 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги повысят дважды: с 1 января и с 1 октября, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на распоряжение правительства, определившего новые предельные значения индексации тарифов ЖКУ.
С нового года тарифы вырастут по всей стране в среднем на 1,7%. С октября индексацию будут проводить по регионам, ее значения в субъектах будут разными. Наибольший рост тарифов ожидается в Ставропольском крае, где тарифы поднимутся на 22%. В Дагестане рост составит 19,7%, в Тамбовской области — 17,5%, в Тюменской области — 17,2%, а в Республике Северная Осетия — 16,3%.
Меньше всего тарифы увеличатся в Республике Хакасия и Чукотском автономном округе — на 8%. В Республике Бурятия и Кировской области рост составит 8,9%, а в Сахалинской области — 9%. В Москве предельный рост тарифов осенью составит 15%, в Подмосковье — 12,8%, в Санкт-Петербурге — 14,6%, в Ленинградской области — 9,2%.
Комментарии читателей Оставить комментарий
перестали стесняться. Совершенно. К чему бы это? Что-то чуют?
Неужели ещё немного потерпеть не хочешь? Давно это с тобой?
чиновники думают как на 60 трлн. народ кинуть.
Это ведь не они сами придумали, это с подачи руководителя.
У самих мозгов не хватит. Алферов написал книгу -Власть без мозгов.
по родственному жертвы ЕГЭ сидят, считать не умеют.
К осени 2026г. завершится СВО и начнется подведение итогов...
