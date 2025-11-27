В 2026 году тарифы на ЖКУ повысятся дважды

09:54 27.11.2025

В 2026 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги повысят дважды: с 1 января и с 1 октября, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на распоряжение правительства, определившего новые предельные значения индексации тарифов ЖКУ.

С нового года тарифы вырастут по всей стране в среднем на 1,7%. С октября индексацию будут проводить по регионам, ее значения в субъектах будут разными. Наибольший рост тарифов ожидается в Ставропольском крае, где тарифы поднимутся на 22%. В Дагестане рост составит 19,7%, в Тамбовской области — 17,5%, в Тюменской области — 17,2%, а в Республике Северная Осетия — 16,3%.

Меньше всего тарифы увеличатся в Республике Хакасия и Чукотском автономном округе — на 8%. В Республике Бурятия и Кировской области рост составит 8,9%, а в Сахалинской области — 9%. В Москве предельный рост тарифов осенью составит 15%, в Подмосковье — 12,8%, в Санкт-Петербурге — 14,6%, в Ленинградской области — 9,2%.