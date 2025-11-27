В 2026 году тарифы на ЖКУ повысятся дважды

Коллаж © KM.RU

В 2026 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги повысят дважды: с 1 января и с 1 октября, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на распоряжение правительства, определившего новые предельные значения индексации тарифов ЖКУ.

С нового года тарифы вырастут по всей стране в среднем на 1,7%. С октября индексацию будут проводить по регионам, ее значения в субъектах будут разными. Наибольший рост тарифов ожидается в Ставропольском крае, где тарифы поднимутся на 22%. В Дагестане рост составит 19,7%, в Тамбовской области — 17,5%, в Тюменской области — 17,2%, а в Республике Северная Осетия — 16,3%.

Меньше всего тарифы увеличатся в Республике Хакасия и Чукотском автономном округе — на 8%. В Республике Бурятия и Кировской области рост составит 8,9%, а в Сахалинской области — 9%. В Москве предельный рост тарифов осенью составит 15%, в Подмосковье — 12,8%, в Санкт-Петербурге — 14,6%, в Ленинградской области — 9,2%.

  2. 27.11.2025, 15:17
    Гость: Я хотел бы сказать простым Русским матерным словом

    Неужели ещё немного потерпеть не хочешь? Давно это с тобой?

  3. 27.11.2025, 14:02
    Гость: На соседней ветке

    чиновники думают как на 60 трлн. народ кинуть.
    Это ведь не они сами придумали, это с подачи руководителя.
    У самих мозгов не хватит. Алферов написал книгу -Власть без мозгов.

  5. 27.11.2025, 13:58
    Гость: Екатеринбург

    К осени 2026г. завершится СВО и начнется подведение итогов...
    _______________________________________________________________
    Не будь наивен , как в песне на слова Геннадия Шпаликова, которая отражает
    наивную веру в скорую победу Советского Союза над нацистской Германией в начале Великой Отечественной войны.

    Городок провинциальный, летняя жара,
    На площадке танцевальной музыка с утра
    «Рио-Рита», «Рио-Рита», вертится фокстрот,
    На площадке танцевальной сорок первый год.

    Ничего, что немцы в Польше, но сильна страна,
    Через месяц и не больше кончится война.
    «Рио-Рита», «Рио-Рита», вертится фокстрот,
    На площадке танцевальной сорок первый год.

    Городок провинциальный, летняя жара,
    На площадке танцевальной музыка с утра.
    «Рио-Рита», «Рио-Рита», соло на трубе,
    Шевелюра не обрита, ноги при себе.

    Ничего, что немцы в Польше, но сильна страна,
    Через месяц и не больше кончится война.
    «Рио-Рита», «Рио-Рита», вертится фокстрот,
    На площадке танцевальной сорок первый год.

