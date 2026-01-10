Долина нарушила процедуру приема-передачи квартиры Лурье
Сторона Ларисы Долиной допустила грубые нарушения процедуры приема-передачи спорной квартиры в центре Москвы, которая, согласно решению Верховного суда, переходит к Полине Лурье.
"У Долиной сменился адрес регистрации по месту жительства. Эти сведения необходимо отразить в акте приема-передачи, однако этого сделано не было. И новый адрес регистрации Долиной мы не знаем", - сказала адвокат. По ее словам, акт приема-передачи должен быть подписан в квартире продавцом и покупателем или уполномоченными ими лицами. Вместе с тем подтвержденных полномочий у представителя Долиной не было, рассказала ТАСС адвокат новой владелицы жилья Светлана Свириденко.
Ранее сообщалось, что процедура приема-передачи квартиры Долиной, назначенная на 9 января, оказалась сорвана. Защитница Долиной Мария Пухова сообщала, что ее доверительница находится не в России. В ее отсутствие адвокат Лурье отказалась принимать квартиру.
Как пояснил ТАСС председатель коллегии адвокатов "Адвокат премиум" Тимур Чанышев, покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье может организовать принудительное выселение артистки из спорного жилья с помощью приставов, если та будет уклоняться от освобождения квартиры добровольно.
Нет никакого спорного жилья. Есть судебное решение по установлению владельца жилья. Не подписала акт ? Приставы с понятыми под протокол выкидывают вещи на улицу и владелец въезжает. Все издержки владельца, приставов и долги ответчика по ЖКХ, налогам и сборам изымаются в судебном порядке. Учитывая поведение Кудельман ( Долиной) не плохо на нее повесить и административку, а то и уголовку по статье 20.1. Устроила всероссийскую комедию по особым правам евреев над законом.
Данная ситуация очень показательна для нынешнего состояния и оставляет мало надежды на изменение .
долину лицом верховного суда.
эта квартирная возня,ситуация понятна,хватит смаковать пустое
- это не про мошенницу, это про долинский "верховный" суд.