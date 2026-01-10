Долина нарушила процедуру приема-передачи квартиры Лурье

Лариса Долина © KM.RU

Сторона Ларисы Долиной допустила грубые нарушения процедуры приема-передачи спорной квартиры в центре Москвы, которая, согласно решению Верховного суда, переходит к Полине Лурье. 

"У Долиной сменился адрес регистрации по месту жительства. Эти сведения необходимо отразить в акте приема-передачи, однако этого сделано не было. И новый адрес регистрации Долиной мы не знаем", - сказала адвокат. По ее словам, акт приема-передачи должен быть подписан в квартире продавцом и покупателем или уполномоченными ими лицами. Вместе с тем подтвержденных полномочий у представителя Долиной не было, рассказала ТАСС адвокат новой владелицы жилья Светлана Свириденко.

Ранее сообщалось, что процедура приема-передачи квартиры Долиной, назначенная на 9 января, оказалась сорвана. Защитница Долиной Мария Пухова сообщала, что ее доверительница находится не в России. В ее отсутствие адвокат Лурье отказалась принимать квартиру. 

Как пояснил ТАСС председатель коллегии адвокатов "Адвокат премиум" Тимур Чанышев, покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье может организовать принудительное выселение артистки из спорного жилья с помощью приставов, если та будет уклоняться от освобождения квартиры добровольно. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.01.2026, 20:07
    Гость: фемида ля комедия

    Нет никакого спорного жилья. Есть судебное решение по установлению владельца жилья. Не подписала акт ? Приставы с понятыми под протокол выкидывают вещи на улицу и владелец въезжает. Все издержки владельца, приставов и долги ответчика по ЖКХ, налогам и сборам изымаются в судебном порядке. Учитывая поведение Кудельман ( Долиной) не плохо на нее повесить и административку, а то и уголовку по статье 20.1. Устроила всероссийскую комедию по особым правам евреев над законом.

  2. 10.01.2026, 17:53
    Гость: рус

    Данная ситуация очень показательна для нынешнего состояния и оставляет мало надежды на изменение .

Все комментарии (6)
Выбор читателей
Трамп рассказал, как США готовили и провели операцию по захвату Мадуро
Пенсионерка на приеме у врача © KM.RU, Кирилл Зыков
В России введут должность врача по здоровому долголетию
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
Мадуро в декабре отклонил предложение США уйти в «позолоченное изгнание»
Госдеп по-русски призвал «не играть в игры» с Трампом
Избранное
Правительство России сможет продавать долги иностранных государств
Bel Suono, 10 июля, Зеленый театр ВДНХ
Инженерные решения Германа Цоя: цифры вместо слов
Кинопремьера «Я иду играть»: ножиком рисует «синего кита»
Оргазм Нострадамуса «Смерть аморала. Live»
Ника Рок-н-Ролл и «Трите души», 13 мая, МузПаб NeForMaT
Справлять или не справлять, вот в чем вопрос!
Кукишъ «Русская народная скорбь»
Скелет кита «Мне нужен друг» (интернет-сингл)
Фестиваль RAW! («Разнузданные волей» и др.), 5 февраля в O'Connell's Рub
Эффективный способ борьбы с целлюлитом
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации