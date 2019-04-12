Космический дайджест: самые интересные проекты с участием Ростех

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В основе космических достижений нашей страны – работа сотен предприятий. С самого начала космической эры они производили большой спектр продукции для освоения околоземного пространства, участвуя в значимых проектах по изучению Вселенной



Фото с сайта pixabay.com

«ЭкзоМарс-2020»: в поисках жизни на Красной планете

Совместный российско-европейский проект «ЭкзоМарс» готовится к своей главной миссии – поиску следов прошлой и настоящей жизни на Красной планете. Европейское космическое агентство изготовит перелетный модуль и марсоход, а Россия – десантный модуль и посадочную платформу. Запустит все это в космос российская ракета-носитель «Протон-М».

Стартовав 25 июля 2020 года, станция должна будет достичь цели 19 марта 2021 года. Одним из главных условий для мягкой посадки на поверхность Марса станет защитный экран десантного модуля из специального композита производства ОНПП «Технология».

Считается, что основной научной миссией проекта «ЭкзоМарс» является поиск признаков жизни на Марсе в прошлом и в настоящее время. Но не только эту загадку Красной планеты предстоит разгадать «ЭкзоМарсу».



Фото: ESA

Приближая звезды

Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС), внес немалый вклад в изучение Вселенной. Сегодня на подмосковном заводе выпускается уникальная крупноразмерная оптика.

В общей сложности Лыткаринский завод изготовил оптические детали в рамках более 20 международных проектов. В их числе – зеркала для крупнейших телескопов в мире: сети телескопов LGOGT, второго по размеру в Азии тайского телескопа TNT, обзорных телескопов VST и VISTA.

На основе их снимков ученым уже удалось выявить более десятка тысяч ранее неизвестных, в основном очень далеких галактик, а также редкие сверхбыстрые звезды, происхождение скорости которых до сих пор не установлено.

Есть версия, что «толчок» звезде дает сверхмассивная черная дыра в центре галактики. По мнению астрономов, все самое интересное – еще впереди.



Фото предоставлено пресс-службой завода

Космический двигатель-рекордсмен

Некоторые отечественные разработки, которые создавались еще в 1960-х годах, до сих пор в строю и продолжают составлять основу отечественной пилотируемой космонавтики.

Так, с момента старта Гагарина и по сей день, все космонавты поднимаются с поверхности Земли двигателями РД-107/108. Серийное производство этих исключительно надежных двигателей продолжается на самарском предприятии «Кузнецов».

Двигатель РД-107/108 уже поставил свой космический рекорд по долголетию. Конечно, когда-нибудь и его время пройдет, но еще сегодня им нет альтернативы во всем мире. В наши дни все космонавты, не только российские, добираются до МКС благодаря этим двигателям.

Когда в 2011 году эксплуатация американских шаттлов прекратилась, «Союзы» с двигателями РД-107/108 остались единственным средством доставки на МКС астронавтов NASA и Европейского космического агентства.

Последний пилотируемый пуск состоялся 15 марта 2019 года, когда двигатели РД-107А/РД-108А обеспечили успешный запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-12».

На борту корабля были члены длительной экспедиции МКС-59/60 на Международную космическую станцию – космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кук.



Фото с сайта rostec.ru

МКС всегда на связи: новый цифровой телевизионный комплекс от «Росэлектроники»

Видеосвязь между Центром управления полетами (ЦУП) и Международной космической станцией – это основной канал коммуникации между специалистами на Земле и космонавтами.

Холдинг «Росэлектроника» разрабатывает наземный приемо-передающий цифровой телевизионный комплекс нового поколения для связи с МКС. При создании комплекса «Орион-Ц» использована современная электронная компонентная база и обновленная антенная система. Это напрямую повлияло на качество и надежность связи, скорость обмена данными.

Одно из основных преимуществ системы связи нового поколения – устойчивая работа при неблагоприятных метеоусловиях и при наличии сильных помех.

Первый успешный сеанс связи с МКС с помощью прототипа «Орион-Ц» уже состоялся.



Фото с сайта ruselectronics.ru

«Выходной» костюм космонавта

Скафандр «Беркут», в котором Алексей Леонов шагнул за борт космического корабля, был разработан на НПП «Звезда». И сегодня космическую одежду создают в КБ и цехах этого уникального предприятия.

За полвека «выходной» костюм космонавта претерпел множество усовершенствований. Его последняя модификация – «Орлан-МКС», – по сути, представляет собой миниатюрный космический корабль.

В такой оболочке космонавт может свыше десяти часов находиться в открытом космосе. Ему не страшны ни перегрев на солнечной стороне орбиты, где температура достигает плюс 120 градусов, ни жуткий холод до 120 градусов мороза на теневой стороне.

Это действительно миниатюрный космический корабль, который имеет свою систему теплозащиты, систему теплообеспечения, систему связи, передачи телеметрической информации. В современном скафандре есть даже запас питьевой воды и такой элемент удобства, как «чесалка» для носа.



Фото с сайта rostec.ru

Как сфотографировали обратную сторону Луны

В 1959 году советская автоматическая межпланетная станция «Луна-3» впервые в истории смогла осуществить фотосъемку обратной стороны Луны. Изображения были переданы с помощью фототелевизионного устройства «Енисей», разработанного Ленинградским НИИ телевидения.

Сам фотоаппарат АФА-Е1 был изготовлен Красногорским механическим заводом. Сейчас это предприятие называется Красногорский завод им. С.А. Зверева.

Межпланетная станция «Луна-3» была запущена 4 октября 1959 года ракетой-носителем «Восток-Л». Через три дня космический аппарат провел фотосессию темной стороны Луны.

Снимки были сделаны на обычную фотопленку. Проявлялись они прямо на борту станции. После чего, посредством телепередачи с использованием метода бегущего луча (сегодня он применяется в сканерах), были отправлены на Землю.

Так мир впервые увидел 29 фотографий части лунной поверхности, которая с Земли никогда не видна.



Фото с сайта rostec.ru

В итоге на полученных кадрах мало что можно было разглядеть, лишь некоторые элементы рельефа. Однако они все равно обеспечили Советскому Союзу приоритет в этой области.

На карте спутника Земли появились объекты, названные по-русски: кратеры и цирки Курчатова, Лобачевского, Менделеева, Попова, Склодовской-Кюри, лунное море Москвы.