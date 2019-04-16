На выставке MILEX-2019 показали российские военные системы связи

17:45

Холдинг «Росэлектроника» представил на международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2019, которая проходит в Минске с 15 по 18 апреля, системы связи для военных и модули автоматизированной системы управления войсками в тактическом звене «Андромеда-Д».

Интерактивная экспозиция с использованием дополненной реальности позволяет оценить технические возможности изделий в боевых условиях.

При наведении камеры мобильного устройства на выставочную диораму с макетами техники на экране можно увидеть выдвижение аппаратных связи, командно-штабных машин и другой техники на боевые позиции, развертывание систем связи и АСУ, а также сценарии боевого применения систем.

Между макетами проецируются линии различных цветов, имитирующие линии волоконно-оптической связи, медный кабель П-269М, радиорелейные линии связи, УКВ-радиосвязь, широкополосный радиодоступ. В диораму интегрирована видеопанель, на которой отображаются характеристики выбранного изделия, сообщается на сайте госкорпорации Ростех.

Автоматизированная система управления войсками «Андромеда-Д» способна передавать данные и команды в полевых условиях максимальным числом способов, включая спутниковую связь, мультимедийные услуги телефонной и видеотелефонной связи.

Компоненты системы способны передавать информацию как по традиционным УКВ- и КВ-радиоканалам, так и с помощью новейших высокоскоростных средств связи.

Международная выставка MILEX–2019 проводится в Республике Беларусь в девятый раз. Традиционно тематическими разделами выставки являются вооружение, военная техника, аэрокосмические технологии. В 2019 году экспозиция расширена за счет новых тематик, таких как антитеррористическая защита объектов, полицейская техника, специальные технические средства правоохранительных органов, предотвращение аварий, катастроф.