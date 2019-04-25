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Роскосмос раскрыл характеристики сверхтяжелых ракет для полетов на Луну

16:28 25.04.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин показал главам представительств иностранных государств характеристики российских сверхтяжёлых ракет для полетов на Луну.

Ролик с демонстрацией был размещен на сервисе YouTube. На нем видно, как Рогозин демонстрирует характеристики двух будущих российских ракет-носителей сверхтяжёлого класса в Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.

Первая ракета имеет стартовую массу 3167 тонн и способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 тонн, на геостационарную орбиту - 26 тонн, к Луне - 27 тонн. Вторая более мощная ракета имеет показатели, соответственно, 3281 тонну, 140 тонн, 29,5 тонны и 33 тонны.

Ранее источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщили, что Роскосмос проектирует сверхтяжелые ракеты "Енисей" и "Дон". Также сообщалось, что будущими полезными нагрузками для этих ракет станут запускаемые к Луне пилотируемый транспортный корабль "Федерация" массой 20 тонн, лунный посадочно-взлетный комплекс массой 27 тонн и модуль лунной базы массой 27-32 тонны.

Также рагеты смогут выводить на геостационарную орбиту космические аппараты на базе транспортно-энергетического модуля массой 26-30 тонн и в точку Лагранжа L2 системы Солнце-Земля (место в космосе, где уравновешивается тяготение Солнца и Земли) - телескопы массой 30-40 тонн для фундаментальных исследований дальнего космоса.

Темы: Дмитрий Рогозин, Космонавтика в России, Роскосмос
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Комментарии читателей
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25.04.2019, 23:57
Гость: Пиндосам

сначала эсэсовцы секреты ракет выдали, теперь Рогозин.
25.04.2019, 23:41
Гость: Лучше

В журнале "Мурзилка" и газете "Пионерская правда"
25.04.2019, 23:34
Гость: Тот балабол

исчезнет с небосклона, когда Америка "съёжится", точнее - через пару лет!
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