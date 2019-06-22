Нет биометрии – нет обслуживания. Ростовщики торопятся загнать россиян в цифровое стойло

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Именно Банк России выставил кредитным организациям жесткие рамки и сроки по организации сбора биометрии с населения

С момента принятия антинародного, антиконституционного закона о биометрической идентификации россиян прошло почти полтора года, и можно констатировать, что патриотическая общественность была совершенно права, требуя его немедленной отмены.

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Сегодня все маски уже сброшены – цифролоббисты не стесняются демонстрировать отношение к гражданам, как к холопам, бессловесным биообъектам, которых надо поскорее идентифицировать для последующего тотального контроля и управления, «откатав» нашу биометрию.

Правда, на фоне вопиющей незащищенности персональной информации вменяемая часть Госдумы начинает потихоньку прозревать – так, вице-спикер парламента Петр Толстой недавно публично высказался против законопроекта о цифровых профилях.

Таким образом, законопроектная база по-прежнему сильно отстает от сроков, заданных правительству РФ Всемирным банком, МВФ, ФРС и прочими «хозяевами денег», а также их аудиторскими и консалтинговыми конторами при кабмине.

И пока первым пунктом для цифровизаторов значится получение биометрии как можно большего числа россиян для наполнения единых баз и реестров (ЕСИА, ЕБС, ГИС НСУД – предтеч «цифрового профиля» гражданина) посредством ростовщиков. А потому – все аргументы о нашем удобстве, комфорте, безопасности, а главное – о прописанной в упомянутом 482-ФЗ ДОБРОВОЛЬНОСТИ входа в единую базу данных с личным номером (сквозным цифровым идентификатором – ключом от «цифрового профиля») ими благополучно забыты.

Многие банки требуют от своих клиентов сдавать биометрические данные в обязательном порядке, сообщает «Коммерсант». Просто для того, чтобы открыть вклад или дебетовую карту, от граждан требуют фотографии и записи образцов голоса, в случае отказа – указывают на дверь. Центробанк и Росфинмониторинг указывают на добровольность сдачи биометрии, но при этом как-то вяло и двусмысленно реагируют на нежелание банков обслуживать отказников.

Так, один из клиентов «ФК Открытие» пожаловался на портале «Банки.ру», что в банке невозможно открыть дебетовую карту без фотографирования, а другой клиент не смог открыть вклад по этой же причине. Похожая ситуация существует и в Почта-банке, только с тем различием, что клиент, отказавшийся сдать биометрию, может рассчитывать на лимитированный набор услуг.

Официальный представитель «ФК Открытие» в комментарии прессе, ничуть не смущаясь, подтвердил, что банк действительно в обязательном порядке фотографирует вкладчиков. Делается это якобы согласно требованиям законодательства в рамках 115-ФЗ (закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), по которым банки обязаны идентифицировать своих клиентов, при этом выбор необходимых для этого сведений и документов остается на усмотрение самих кредитных организаций. Кроме того, по его словам, наличие базы фотоснимков позволяет снизить риски мошеннических операций.

В Почта-банке заявили, что собирают биометрию сугубо для защиты клиентов от мошеннических действий. При этом в Почта-банке считают, что действуют в соответствии с Гражданским кодексом, согласно которому при заключении договора банковского счета клиенту открывается счет на условиях, согласованных сторонами.

«Договором на открытие банковского счета предусмотрена процедура аутентификации клиента по фотографии. Таким образом, принимая оферту банка о заключении договора банковского счета, клиент соглашается и на фотографирование», – сообщил представитель Почта-банка.

Мнения юристов по этому поводу разделились: кто-то считает, что банк имеет право самолично определять необходимые сведения для идентификации клиента в публичном договоре (типа «если клиент не хочет предоставлять свою фотографию, а банк не согласен заключать договор в отсутствие обязательных к предоставлению данных, то стороны могут просто этот договор не заключать»), другие настаивают, что банк не имеет права отказывать в открытии вклада гражданину с паспортом, а прописанное ростовщиками условие о биометрии для публичных договоров незаконно, пока это не будет явно предусмотрено законом.

А Росфинмониторинг и Центральный банк просто прикинулись шлангами: по их словам, клиент не обязан сдавать биометрию, делает это совершенно добровольно, а факт отказа ростовщиков в обслуживании граждан они никак не комментируют (!).

Словом, происходит все то, о чем мы писали в прошлом году: «если во время недавних визитах в банк вам предлагали сдать биометрию в навязчивой, но предусматривающей отказ форме, скоро об этом можно будет забыть…» Начинается превышение банками полномочий, выливающееся в шантаж и поражение в правах клиентов, не желающих оставлять банкирам данные о своем теле. Еще в конце 2018 г.

Сбербанк четко озвучил свою позицию в материале издания Life «Нет портрета – нет кредита. Сбербанк заставит клиентов сдать биометрию»:

«Могу ли я отказаться (от биометрической идентификации в Сбербанке)? В теории − да. Но в условиях банковского обслуживания Сбербанка прописано, что клиенту могут отказать, если он не идентифицирован.

То есть Сбербанк не обслужит меня, если я не сдам образцы голоса и фото? Так написано в условиях обслуживания от 30.10.2018. Это коснётся работы со счетами, вкладами, ОМС клиента и мобильным банком.

А если я сдам эти данные, могут ли их использовать другие организации? По правилам Сбербанка − да, могут. Их могут передавать третьим сторонам. Или органам власти. Официально − ради вашего же блага.

То есть за мной будут следить? Сбербанк и так следит за вами. Он имеет право обрабатывать ваши персональные данные, изучать интересы: соцсети, сайты, покупки».

С учетом того, что кредитные организации дерзко и безальтернативно присвоили себе право оплаты налогов, штрафов, ЖКУ, выдачи пенсий и пособий, а также, разумеется, зарплат, с учетом бешеного загона населения в безналичный расчет получается, что наша добровольность в сдаче биометрии – совершенно мнимая.

Как гражданин может финансово взаимодействовать с обществом и государством в реалиях строящейся у нас «цифровой экономики», если он становится персоной нон-грата среди ростовщиков? Ответ очевиден – никак, и по факту никакой альтернативы гражданам предоставлять не собираются.

Смешно выглядят в этом контексте апелляции к ЦБ и его главе Эльвире Набиуллиной, свято выполняющий завет Всемирного банка и МВФ по загону России в цифровое стойло. Ведь именно Банк России в прошлом году выставил кредитным организациям жесткие рамки и сроки по организации сбора биометрии с населения, а отстающих от графика пригрозил штрафовать. Контора экс-подчиненной Грефа по Минэкономразвития Набиуллиной, фактически находящаяся вне контроля властей РФ, в рамках 482-ФЗ имеет полномочия определять перечень сведений о гражданах - клиентов банков - порядок проведения идентификации граждан (в т.ч. – госорганами и частными организациями), а также оперативно их получать и хранить.

С учетом действующей статьи 26 ФЗ № 395-1 «О банках…», в которой сказано: «Банк России вправе предоставлять сведения о конкретных сделках и операциях кредитных организаций, о сделках и об операциях их клиентов …, полученные из отчетов кредитных организаций, …за исключением сведений, составляющих гос. тайну, центральным банкам и (или) иным органам надзора иностранных государств, в функции которых входит банковский надзор…», очевидно, что очень скоро ЦБ станет крупным игроком на трансграничной бирже, торгующей «цифровыми личностями» и всеми нашими значимыми данными. Не говоря уже о том, что в любом базовом бланке согласия на обработку ПД гражданина имеется пунктик об их передаче третьим лицам, в т.ч. за границу, обезличивании и т.д.

В сотый раз напоминаем, народ России (и любые его личные данные) для цифровиков-глобалистов – всего лишь товар, «человеческий капитал», который обязан приносить им регулярный гешефт. На любой товар, в том числе и цифровые персональные данные, всегда найдется свой вор – но это беспокоит «цифровых евангелистов» в последнюю очередь.

Банковский беспредел, получивший зеленый свет благодаря законотворчеству цифролоббистов – всего лишь первая ласточка. Всем гражданам, сомневающимся, что происходящее имеет своей задачей повышение качества нашей жизни, комфорта, удобства и безопасности, необходимо готовиться к серьезному правовому противостоянию с надвигающейся тайной цифрового беззакония.

Законотворцы и органы госбезопасности об этом напрочь забыли, но нам не стоит брать с них пример и забывать имеющие высшую юридическую силу статьи Конституции РФ о достоинстве личности, свободе и личной неприкосновенности, неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайне. Как и о том, что «никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию.

Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам» (п.2 ст.21 Конституции РФ). Настало время напомнить форсайтщикам-трансгуманистам, что российские граждане не являются их подопытными крысами и не намерены вписываться в их прожекты.