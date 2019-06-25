Ростех представил беспилотник «Корсар» на форуме «Армия-2019»

14:25

Холдинг «Росэлектроника» впервые в открытом доступе показал летный образец новейшего разведывательного дрона «Корсар». Премьера беспилотника состоялась на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019», который проходит с 25 по 30 июня в подмосковной Кубинке.



Фото Антон Тушин с сайта rostec.ru

В состав комплекса «Корсар» входят несколько летательных аппаратов и единый наземный пункт управления. Беспилотник предназначен для всепогодной воздушной разведки местности, проведения патрульных и наблюдательных полетов, выполнения аэрофотосъемки. Его масса составляет 200 кг, размах крыльев – 6,5 метра, длина фюзеляжа – 4,2 метра.

«Корсар» может совершать полет на высоте более 5000 метров, что делает его недосягаемым для стрелкового оружия и многих типов переносных зенитных ракетных комплексов.

Экономичный двигатель позволяет «Корсару» находиться в воздухе до 8 часов. Собранная дроном информация обрабатывается и передается наземным системам в режиме реального времени.

«Комплекс построен на основе открытой архитектуры, что позволяет легко модернизировать его под решение конкретных задач. В конструкции БЛА использованы инновационные инженерные решения, которые обеспечивают ему преимущества с точки зрения маневренности, высоты и дальности полета. В частности, система электрогенерации, дистанционного запуска двигателей и электронный регулятор двигателя по ряду параметров превосходят зарубежные БЛА этого класса», – рассказал исполнительный директор корпорации Ростех Олег Евтушенко.

Помимо военного применения, «Корсар» может использоваться для решения гражданских задач – мониторинга окружающей среды, контроля ситуации на автодорогах, наблюдения за объектами инфраструктуры, предупреждения лесных пожаров, поиска и спасения людей при чрезвычайных происшествиях.