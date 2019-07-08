75 лет назад в СССР появилось звание «Мать-героиня», учрежденное указом Президиума Верховного Совета 8 июля 1944 года

Согласно документу, женщины, родившие и воспитавшие десять и более детей, награждались одноименным орденом. Одновременно с этой наградой были учреждены «Медаль материнства» – за пять детей и орден «Материнская слава» – за семь и более детей.

Орден «Мать-героиня». Фото с сайта crafta.ua

Шел четвертый год Великой Отечественной. Уже наступил перелом в войне, и Красная армия безостановочно наступала, освобождая все новые и новые территории. На фронтах шли тяжелые кровопролитные бои, и каждый день похоронки, словно черные коршуны облетали наши города и веси. Согласно данным Министерства обороны России, только за первое полугодие 1944 года Красная армия потеряла более 3-х миллионов солдат и офицеров.

Люди умирали от ран в госпиталях, в плену, на оккупированных территориях. Общее число жертв Великой Отечественной исчислялось уже многими миллионами.

Тогда наши гигантские потери замалчивались, скрывались от населения. Но Сталин и его окружение, конечно же, знало о страшных цифрах. Необходимо было принимать какие-то меры…

Впервые награждение орденом «Мать-героиня» состоялось в Кремле 1 ноября 1944 года. Награды женщинам вручал председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин.

Первой почетной награды была удостоена Анна Алексахина из подмосковного села Мамонтовка. Орденоносцами стали еще 13 женщин, среди них – ленинградка Серафима Игнатьева, москвичка Мария Смагина, тулячка Мария Рыжкова, Валина Асадуллина из Башкирии, Евдокия Солдатова из Горьковской (ныне – Нижегородской) области, Анисья Белоусова из Московской области.

Первые матери-героини… Как же им было трудно! Предвоенное время нелегкое, а послевоенное еще тяжелей. На женщинах держался весь дом с его нелегким скудным бытом. Жили в ужасающей тесноте. Но это еще полбеды. Поди одень, накорми, обстирай такую ораву детишек!

Пособие от государства имелось, но деньги от него лишь тоненькой струйкой вливались в семейный бюджет, и потому приходилось считать каждую копейку. Но люди жили-не тужили. Надрывались, рвали жилы родители, и их старания воздались сторицей.

Из больших, многодетных семейств выходили честные достойные люди. И спустя много лет, уже взрослые, обремененные семьями, они часто вспоминали, как собирались за большим столом, гомонили, черпали ложкой щи из огромного чугунка. А самым большим лакомством была картошка.

Глядя на своих ребятишек, вечно уставшая мать тайком утирала слезы…

Трудно жилось и Анне Алексахиной, которую наградили первой. Она с мужем, плотником Федором Ионовичем, воспитала 12 детей: 10 мужского пола и 2 женского. Четверо появилось на свет еще при «старом» режиме.

Кстати, в 1913 году в Российской империи был учрежден знак отличия Святой Равноапостольной Княгини Ольги (награда по статусу, близкая к ордену). Им должны были награждаться женщины за различные заслуги, в том числе, за воспитание детей, «оказавших подвиги, достойные увековечения в летописях отечества».

В 1916 году состоялось первое и единственное награждение. Знака отличия 2-й степени была удостоена Вера Панаева, потерявшая в сражениях Первой мировой войны трех сыновей-офицеров – Льва, Бориса и Гурия. Они были кавалерами ордена Святого Георгия и служили в 12-м гусарском Дениса Давыдова Ахтырском полку. У Панаевой оставался еще один сын – тоже военный. Он попросил отправить его на фронт. И мать поддержала его стремление!

Сохранилось стихотворение Льва Панаева «На возрождение гусар»:

Скорей наденьте доломаны

Гусары прежних славных лет,

Вставляйте в кивера султаны

И пристегните ментишкет.

Для нас сегодня день великий –

Гусар и партизан Денис,

Услыши говор наш и клики

Из гроба встань, сюда явись...

…Сын Алексахиной Сергей Федорович рассказывал: «На награждение нужно было явиться в Кремль. Отгладив единственный костюм, одолжив у соседки нарядный платок, мама доехала до Ярославского вокзала, спустилась в метро, в котором раньше ни разу не была. Подошла к воротам Кремля, вытащила из тряпицы паспорт…»

Женщину, достойную ордена «Мать-героиня», полгода искали по всему Советскому Союзу. Награду хотели вручить коммунистке, однако многодетных матерей в рядах членов ВКП(б) не нашлось. Выбрали беспартийную Алексахину. Восемь ее сыновей воевали на фронте, четверо из них погибли.

«В Колонном зале Дома союзов мама вконец оробела, – продолжал Алексахин. – Подошел Калинин, поздоровался за руку, подвел к другим матерям-героиням. Вручая орден, он напомнил матери о великой заботе товарища Сталина о советских семьях. Потом «всесоюзный староста» поил женщин чаем. Многие из них впервые держали в руках изящные чашечки из тончайшего фарфора…»

О таких людях, как Александра Деревская – символично, что жила она в селе с названием Отважное Куйбышевской (ныне – Самарской области) области – можно вспоминать, лишь почтительно склонив голову. Она ангел, да и только! Вместе с супругом Емельяном Александра воспитала – вы только вдумайтесь! – 48 детей. Такие женщины могут быть только в России!

Среди детей Деревской были и свои дети, и усыновленные – лишенные родительского крова беспощадной войной. В доме Деревских ребятишки со всего Советского Союза – слабые, больные, напуганные свалившимся на них горем – находили тепло и ласку. Среди них были дети русских, украинцев, узбеков, евреев, немцев, мордвин, чувашей и других народов СССР…

Вошла в историю Епистиния Степанова, жившая на Кубани. У нее с мужем Михаилом, бригадиром колхоза имени Димитрова, было 15 (!) детей. В 1934 году случилось горе – ушел из жизни супруг. И женщине пришлось одной тащить этот, казалось бы, неподъемный семейный воз. Но Епистиния, которая трудилась с детских лет, все стерпела, выдюжила.

Хотя и беспрестанно сваливались на нее беды-несчастья. Погибали от несчастных случаев и хвори малые ребятишки. Сложил голову в боях с японцами на Халхин-Голе сын Федор, которому было 27 лет. А еще раньше, в Гражданскую, белые расстреляли 17-летнего Сашу.

Грянула война, и пошли на фронт другие сыновья Епистинии. В 1943-м пропал без вести Василий, Как выяснилось потом, он попал в плен и был загублен немцами. Схожая горькая судьбина – у Филиппа. Он не дожил до великой Победы всего два месяца.

Погибли, сгорели в пламени войны и другие сыновья Епистинии: Павел, Иван, Илья, Александр. Николай вернулся с войны, но – побитый, искалеченный. И – умер от ран.

Сколько же слез выплакала эта женщина, сколько бессонных ночей провела, вспоминая своих мальчиков, гляди на их портреты, где они –молодые, веселые. Такое не представить, не описать. А каково пережить?! Неведомо.

В 1936 году в СССР были запрещены аборты. Страна готовилась к войне, правда, тогда еще не было известно, с кем. Советскому Союзу нужны были рабочие руки – созидатели, творцы великих планов коммунистической партии. Надо было повышать рождаемость.

Тогда Совет народных комиссаров СССР издал постановление «О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети родительных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и некоторые изменения в законодательство о разводах», За нарушение постановления полагалось строгое наказание.

Разумеется, народ, как водится, с воодушевлением воспринял решение партии и правительства. Вот ее образец, опубликованный в газете «Труд» в мае 1936 года: «Спасибо товарищу Сталину от матери 9 детей!

Утром я вышла за водой и повстречалась с соседками. Поговорили, как всегда у колодца, о том, о сем. Вдруг одна бездетная говорит мне: «А знаешь, Анна Павловна, декрет новый выходит насчет нас, женщин. Аборты запрещает правительство делать. По радио слышала».

«Вот и хорошо, – говорю я. – Жизнь твоя веселее станет. Да и сама ты человеком настоящим сделаешься. Довольно делать аборты».

Днем муж принес газеты. Прочла я проект от первой буквы до последней, и от радости слезы на глазах появились. Я родила девять детей. Все они живы. Ни одного аборта не сделала. Даже не знаю, как его делают…»

С 1944-го до 1991 год звания «Мать-героиня» были удостоены 430 тысяч женщин. Еще около 5 миллионов награждены орденами «Материнская слава» и «Медаль материнства». Последнее присвоение звания «Мать-героиня» в Советском Союзе состоялось 14 ноября 1991 года.

Многодетных матерей тем не менее по инерции награждали, но уже не в тех масштабах, и не с тем размахом. Матерям вручали ордена Дружбы, либо медали ордена «За заслуги перед Отечеством».

В 2008 году указом президента РФ Д. Медведева был учрежден орден «Родительская слава». Им награждаются за воспитание четырех и более детей – не только мать, но и отец. Спустя два года, в 2010-м, статут награды был пересмотрен – «Родительская слава» вручается семьям, в которых воспитывается семь и более детей.

Давно обсуждается вопрос о возрождении звания «Мать-героиня» с соответствующими пособиями и льготами. Но много ли найдется в наше время женщин, которые возьмут на себя столь тяжкое бремя? Родить и воспитать десять детей…