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«Яндекс» нашёл способ следить за доходами россиян

13:39 18.07.2019
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Компания «Яндекс» научилась определять уровень доходов пользователей, пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующий документ, оказавшийся в распоряжении издания.

В публикации говорится, что «Яндекс» зарегистрировал патент «Система и способ определения дохода пользователя мобильного устройства». Благодаря этой технологии компания сможет узнать профессию пользователя и его доход — предполагается, что для этого устройства будут анализировать данные GPS, окружающие звуки и набор сторонних приложений на смартфоне.

Собирать данные компания сможет также с помощью таких приложений, как «Яндекс.Такси», Google.Maps, «Яндекс.Карты», «Яндекс.Почта», Uber, «Яндекс.Поиск», «Яндекс.Деньги», Gmail и других. Технология может быть использована для персонализации рекламы, однако эксперты опасаются, что ее начнут применять в промышленном шпионаже или будут предоставлять по запросу спецслужб.

Эксперты утверждают, что технология не сможет точно определять специальность юзера. По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, ввести в заблуждение может геолокация (данные с сенсоров девайсов санитарки и главврача будут примерно одинаковыми), кроме того, размер доходов может достигать огромного разброса в некоторых профессиях.

«Даже точное знание ежемесячного дохода ничего не говорит о возможностях: человек может как тратить только на себя, так и содержать жену, детей, родителей», — говорит Сафонов.

В пресс-службе «Яндекса» официально опровергли эту информацию. «Мы не использовали и не планируем использовать этот патент в своих сервисах. Это технология так и осталась жить на бумаге в виде патента», — заявили сотрудники компании.

Темы: IT-технологии, Технологии и решения
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Комментарии читателей
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18.07.2019, 22:16
Гость: Как трудно жыть без Бэнтли

Nokia 3310 и программёры пиии-яндекса тихо уйдут нервно курить.
18.07.2019, 20:39
Гость: Видимо

Это подразделения тех, кто хочет нажиться.
18.07.2019, 17:23
Гость: Ну да

Так вам все "о неиспользовании" и поверили. Информация очень востребованная, а где есть спрос, там и предложения будут. Ну, "Яндекс" по сути Сбера сын или дочка, так что кому там чего улетит, и кто будет крышевать и доить обнаруженных, это небольшой загадка).
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