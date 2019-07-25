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Ростех создал малогабаритный агрокомплекс с управлением со смартфона

19:48 25.07.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Ростех разработал малогабаритные агрокомплексы, которые позволят выращивать свежую зелень в домашних условиях в любое время года.

Сообщается, что мобильные фитотехкомплексы поддерживают необходимый уровень освещения и влажности в автоматическом режиме, а управлять ими можно удаленно – с мобильного телефона.

В составе Ростеха разработку ведет компания «Авангард». В отличие от крупных комплексов, которые используются в фермерских хозяйствах, модель предназначена для установки в заведениях общественного питания, в образовательных учреждениях и домах. Она состоит из нескольких стеллажей и оборудована автоматизированной системой управления поливом, температурой, освещением и уровнем влажности.

Для работы комплекса требуются электричество и вода. Технология позволяет выращивать микрозелень, листовые и листостеблевые культуры (салат, мяту, мелиссу, тимьян и др.) на искусственном субстрате и при полном отсутствии естественного солнечного света, сообщается на сайте rostec.ru.

В стандартной комплектации длина комплекса составляет меньше 1,5 м, высота – чуть более 2 м. Размеры можно изменить в зависимости от желаемого объема и вида выращиваемой продукции. В среднем устройство оценивается в 73 тыс. рублей. Окончательная цена будет зависеть от итоговой комплектации.

Темы: Ростехнологии
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Комментарии читателей
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25.07.2019, 23:19
Гость: Дак это

В телемагазине какую-то чудо-грядку нахваливали - не она? Там ценник, правда, раз в 20 меньше был.
25.07.2019, 22:37
Гость: Гость

Срок окупаемости можно прикинуть, пакет зелени 20-100руб.
Даже если каждый день по пакету не считая затрат на эл-во и воду и удобрения то два года, если учтем все отброшенные параметры то получится раз в 10ть умножить надо , т.е. лет 20ть окупаемость. Очередная игрушка, в практическом плане нахрен никому не сдавшаяся.
25.07.2019, 21:39
Гость: ВВВ

ОХ уж этот Ростех! Не сеет, не пашет, а сыт и пьян.
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