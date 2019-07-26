Салтановка, июль 1812 как понимание русского характера

Есть такое понятие как русский характер. Два раза объединенная Европа приходила к нам со своими кровавыми «ценностями» и оба раза смачно получала по морде

В музее-панораме Отечественной войны 1812 года есть хорошо известная картина художника Николая Семеновича Самокиша, увековечившая бой под деревней Салтановкой 11 июля (23 июля) 1812 года.

Николай Самокиш. «Подвиг солдат Раевского под Салтановкой»

Музей-панорама, что на Кутузовском проспекте, не случайно в советское время был одним из самых популярных мест, где проводились школьные экскурсии. Автор этих строк и сам там был именно школьником, хотя и позже тоже. Прекрасное место, замечательная живопись, да и в целом вся атмосфера непередаваемая.

Советскую власть многие ругают именно за «советскость», якобы отринувшую и нашу веру, и историю, и великие имена прошлого, но прежде чем ругать, надо однозначно отойти от огульных обвинений. Советский период надо как минимум делить на четыре мини-эпохи, каждая из которых очень заметно отличалась от другой.

Тем не менее, факт остается фактом – мой класс был снят с уроков и отправлен в музей-панораму. С вполне очевидной целью – чтобы советские школьники увидели своих предков. Под знаменами с двуглавыми орлами и крестами. Там и лики святых наших тоже имелись, если что.

А отправлены были для того, чтобы увидеть самый страшный и прекрасный момент жизни наших предков – бой за Родину и смерть многих из них. То есть тот самый момент, когда человек стоит на самом краю бытия, когда нет ни грамма фальши ни в чем и когда невозможно сделать ничего, кроме как принять предназначенное и предначертанное тебе – Её Величество Судьбу. В обычной мещанской жизни она часто капризная, нередко злая, бывает, что и взболмашная, но когда ты стоишь с грудью под тонким суконцем против картечи и пуль, Судьба смотрит на тебя совсем другим взглядом.

На картине Николая Самокиша как раз и запечатлен такой момент, когда генерал Николай Николаевич Раевский встал на грань бытия – повел в атаку Смоленский полк, причем вместе с отцом шли и два его сына: 16-летний Александр и 10-летний Николай. Вот именно на это и привозили посмотреть советских школьников.

Хотя, казалось бы, в советское время недостатка в примерах героизма не было: чуть ли не ежегодно выходило с десяток фильмов о Великой Отечественной войне, где воспевался выдающийся подвиг советского народа. Тем не менее, мы, тогдашние советские школьники, стояли перед полотнами музея-панорамы и задумывались прежде всего вот о чем – а смог бы я так? И не уверен, что кто-то отвечал положительно, в том числе и я сам.

Да, впоследствии генерал Раевский признавал, что в бою под Салтановкой не участвовал его младший сын и что это, как сказали бы сейчас, фейк-новость. Но эта прекрасная легенда настолько прочно укоренилась в истории войны 1812 года, что в неё хочется верить и сейчас, спустя больше двух веков.

Хотя почему фейк-новость? Старший сын Александр пошел вместе с отцом под картечь непобедимой армии величайшего полководца Наполеона и ведь не побоялся пойти. Да и отец оказался стальным и бескомпромиссным мужиком – знал ведь наверняка, что 16-летний мальчика, доведись сойтись в рукопашном бою, вряд ли на что способен против матерых наполеоновских вояк, за плечами которых покорение всей Европы, но не оставил его в тылу, а повел за собой фактически на смерть.

Вот уж действительно нельзя не согласиться с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым: «Да, были люди в наше время. Не то что нынешнее племя». О войне пишут многие и много, нередко пишут очень талантливо, но никто не акцентирует внимание на деталях. А детали были такие, что волосы встанут дыбом у любого. Войны той эпохи - это была в первую очередь бойня. Вернее, не в первую очередь, а только бойня – жуткая и страшная. И ничего кроме бойни там не было.

Взять ту же самую Бородинскую битву. Десятки тысяч мужиков сошлись на ограниченном пространстве, только чтобы пальнуть по друг другу из пушек картечью, но быстро отбросить это упражнение и начать в буквальном смысле крошить друг друга. Всеми доступными способами.

На картине Самокиша это видно – Раевский и сыновья идут в полный рост только с холодным оружием. То есть идут крошить неприятеля, который также устремляется им навстречу с точно такой же целью. И попутно то ещё в одну, то в другую шеренгу солдат – русских и французов – мерзко визжа, врезаются ядра, кувыркаясь в живом, цепляющемся за жизнь из последних сил, мясе. Наверное нет ничего страшнее подобных моментов.

Стальному генералу Раевскому может было и не привыкать к подобному, но вот его сыну… Однако мальчик пошел за отцом. Пошли под картечь французских артиллеристов под Салтановкой и под тяжелые палаши наполеоновских кирасир простые русские мужики – также вслед за своим генералом. Страшно им было? Да нет таких, кому не бывает страшно идти в мясорубку, когда каждая клеточка твоего тела взывает к жизни и готова спастись любой ценой. Но наши мужики пошли, как обычно они это делали со времен Рюрика.

Есть такое понятие как русский характер. Два раза, в 1812 и 1941 году, объединенная Европа приходила к нам со своими кровавыми «ценностями» и оба раза смачно получала по морде. Да, нам это давалось непросто и очень недешево, но ни Южная Америка, ни Индия, ни Юго-Восточная Азия так Европе по морде не отвешивала. Они, может, много чего теперь запамятовали, но уж точно не чугунный русский кулак.

А Юго-Восточную Азию с Индией можно пожалеть – ну не нашлось у них в нужный момент 16-летнего Саши Раевского, который совсем ещё абсолютно невинный мальчишка, не знавший женщин, но уже был готов к тому, чтобы свою толком не начавшуюся жизнь отдать за Родину.

И как же жалко нас, что 16-летнего Саши Раевского с его отцом не было у нас в 1991 году, когда для Родины пришел черед испытаний пострашнее, чем в 1812 году.

И спасибо, конечно же, неизвестным людям из Министерства образования СССР, которые устраивали школьникам экскурсии в музей-панораму войны 1812 года. Они хотели как лучше, всячески удерживали связь с нашими героическими периодами и предками, но на свет вылезли… Фамилии сами знаете.