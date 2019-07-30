Покушение на ЦАГИ

В распоряжение редакции «Аргументов недели» попал убойный документ, который вызывает массу вопросов к уровню компетентности руководителей авиационной науки и отрасли в целом

Мы помним ликвидацию Саратовского авиазавода, прошли уничтожение Тушинского машиностроительного завода (ТМЗ) и удушение аффилированного с ним НПО «Молния» (многоразовые космические аппараты – их конёк), сейчас наблюдаем утилизацию ракетно-космического центра им. Хруничева. На очереди – знаменитый Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского (ФГУП «ЦАГИ»). Если быть точным, Научно-исследовательский Московский комплекс ЦАГИ – НИМК ЦАГИ.

Самолет МИГ-29 в дозвуковой АДТ Т-101. Фото с сайта tsagi.ru

ЦАГИ сдают в музей?

Парадокс – в год 100-летия знаменитого центра авиационной науки, куда с проблемами идут авиастроители всего мира, чиновники пытаются отгрызть заметный кусок этого бриллианта российского авиапрома. Но сначала только факт – к заместителю председателя правительства РФ Юрию Борисову официально обращается генеральный директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр им. Н.Е. Жуковского» Андрей Дутов. Процитирую все основные позиции документа, чтобы избежать обвинений, что «не так понял»:

«В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2015 г. №2489-р «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» осуществляет в установленном порядке от имени Российской Федерации полномочия учредителя и собственника имущества ФГУП «ЦАГИ». В хозяйственном ведении ФГУП «ЦАГИ» находятся следующие объекты недвижимого имущества федеральной собственности, расположенные по адресу: Москва, ул. Радио, д. 17, корп. 5, 10, 12 соответственно:

– Научно-мемориальный музей Жуковского… общей площадью 1093, 9 кв. метров;

– Аэродинамическая лаборатория с трубой и ветросиловой башней… общей площадью 3 656, 90 кв. метров;

– Гидродинамический бассейн… площадью 7 333, 4 кв. метров,

являющиеся объектами культурного наследия».

То есть ЦАГИ лишь ведёт в своих лабораториях научную и исследовательскую деятельность. А собственник имущества – НИЦ. Через НИЦ также финансируются работы, «заказывается музыка». Возвращаемся к документу:

«Указанный комплекс зданий включает первую аэродинамическую трубу, спроектированную и построенную основоположниками русской авиационной промышленности, учёными и конструкторами: Н.Е. Жуковским, А.Н. Туполевым, С.А. Чаплыгиным, С.П. Королёвым, предназначенную для крупногабаритных моделей самолётов, представляющую особую уникальность и ценность, историко-технический и культурный интерес для Российской Федерации. Кроме того, комплекс указанных зданий имеет не только историческую, но и архитектурную ценность, являясь одним из ярких образов конструктивизма в городе Москве».

То есть к 1-й тыс. кв. метров музея профессора пристегнули 10 тыс. кв. метров лабораторий и уникальный гидродинамический бассейн. И обратите внимание – какая забота об исторической и культурной ценности объектов! Продолжим:

«В ближайшей перспективе указанные объекты ФГУП «ЦАГИ» как объекты экспериментальной базы использовать не планируется. Данные объекты могут быть использованы организациями культуры для размещения музея с экспозицией авиационной направленности в целях демонстрации и популяризации отечественного авиастроения. В научно-мемориальном музее Н.Е. Жуковского собрана обширная коллекция вещей, книг, документов, образцов, моделей, конструкций и иных экспонатов, связанных со становлением и развитием русской авиационной промышленности.

С учётом изложенного прошу Вас дать поручение Министерству культуры Российской Федерации рассмотреть возможность о передаче федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Политехнический музей» (город Москва) либо иному государственному учреждению культуры вышеназванных зданий, являющихся объектом культурного наследия и имеющейся коллекции».

Россыпь чудес

Начинаю обзванивать специалистов. Все без исключения сначала не верят: «Не может быть! Да эта лаборатория для ЦАГИ – курица, несущая золотые яйца! А опытовый бассейн…» Специалист в области прикладной аэродинамики, механики полёта и проектирования летательных аппаратов, член-корреспондент РАН, директор ЦАГИ в 1998–2006 годах Владимир Дмитриев осторожно намекнул:

– Наверное, вы не так поняли, они, скорее всего, только музей Жуковского хотят передать Министерству культуры.

Пришлось разочаровать уважаемого учёного. А почему не верили, совершенно ясно.Гидродинамический бассейн Московского комплекса ЦАГИ – единственный в стране, где можно отрабатывать контакт с водой высокоскоростной техники, даже исследовать проблемы вынужденных посадок летательных аппаратов сухопутного базирования. Да-да, тот самый бассейн, который спроектировал в 1925 году А.Н. Туполев и который хотят сплавить музею. Достижения научной школы Московского комплекса ЦАГИ позволили создать такие объекты, как: суперкавитирующую подводную ракету-торпеду «Шквал», МКБР «Булава» (в части подводного старта), подводные пули, судовые интерцепторы (установлены на скоростных пограничных катерах серии «Соболь», военных катерах типа «Мираж» и др.), гидросамолёты-амфибии Бе-200, экранопланы «КМ», «Орлёнок», «Лунь» и др. Здесь их учили приводняться и взлетать. Здесь Бе-200 подарили возможность за 10 секунд, не теряя скорости, набирать в баки для тушения пожара 12 тонн воды. Применение современных технологий позволит улучшить эти и будущие перспективные объекты по отдельным основным параметрам в разы. Можно возразить, есть же Крыловский центр в Санкт-Петербурге, там тоже занимаются гидродинамикой. Занимаются, но для кораблей. А посадочная скорость того же Бе-200 – 240 км/час.

Удивительные аэродинамические трубы позволяют проводить нестационарные испытания экранопланов – когда модель колеблется в потоке, вблизи экрана. Просчитать это математически невозможно, можно только измерить, зафиксировать экспериментальным путём. Корни аварий небольших экранопланов «Орион-20», «Иволга», случившихся несколько лет назад, в том, что их моделям не удалось попасть в эту лабораторию, с них не сняли аэродинамические характеристики. А одна из аэродинамических труб у далёких основателей ЦАГИ получилась с самым чистым в мире, без турбулентности, воздушным потоком. Высокоточный инструмент! Тоже в музей?

Наиболее востребованным в настоящее время является направление авиационной акустики. Обеспечение соответствия нормам по шуму является сферой конкурентной борьбы и ограничений, вводимых ИКАО на полёты наших самолётов. Исследования акустиков НИМК ЦАГИ не раз спасали отечественные авиалайнеры от запретов на полёты. Тоже в музей, а акустиков туда экскурсоводами?!

А ещё есть промышленная аэродинамика, системы вентиляции и охлаждения, течения в воздушных каналах, вентиляторы всех типов, взлётно-посадочные устройства, аэродинамика зданий, памятников и сооружений. Например, мост на остров Русский во Владивостоке эту лабораторию прошёл и служит жителям Приморья.

В России и мире интенсивно ведутся исследования по массовому применению беспилотной авиационной техники перевозки пассажиров. В Московском комплексе ЦАГИ есть целый ряд прорывных технологий в этой сфере, на основе которых страна может совершить научно-техническую революцию.

Важнейшим направлением работ НИМК ЦАГИ является комплекс исследований по обеспечению авиационной транспортной доступности Арктической зоны РФ на основе авиационных комплексов безаэродромного базирования – самолёты местных воздушных линий расширенных возможностей, с шасси на воздушной подушке, сверхкороткого взлёта-посадки. Соответствующие предложения сформированы и включены Минпромторгом РФ в проект госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации».

Махнём не глядя!

Следующий пункт обращения к вице-премьеру ставит всё на свои места: «Федеральному агентству по управлению государственным имуществом рассмотреть возможность о предоставлении ФГУП «ЦАГИ» площадей взамен вышеназванных зданий, а также в рамках расширения функционала ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» и во исполнение подпункта «в» пункта 5 распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 марта 2015 г. №558-р в целях обеспечения формирования технологической базы инновационной экономики, обеспечения научно-технологического прорыва в области развития приоритетных направлений науки и технологий в Российской Федерации, определения правовых и организационных основ деятельности новых научных инновационных структур в связи с необходимостью создания конкурентоспособных образов авиационной техники, использования технологий авиастроения в интересах различных областей хозяйственной деятельности прошу рассмотреть возможность в предоставлении в пользование ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» объектов недвижимого имущества, расположенных в городе Москве в районах с развитой транспортной инфраструктурой в непосредственной близости от органов исполнительной власти, государственных учреждений, ведущих организаций науки, образования и промышленности, не требующих проведения капитального ремонта». И подпись «С глубоким уважением, Генеральный директор А.В. Дутов».

За словесной вязью о «создании конкурентоспособных образов авиатехники» видно одно – чиновникам НИЦ хочется иметь офис поближе к Кремлю. Выходит, ради этого можно безвозвратно угробить целые направления в науке – московские квадратные метры стоят любой подлости? В суровом декабре 1918 года отец русской авиации Н.Е. Жуковский принял предложение молодой власти и именно здесь, на улице Радио (в то время Вознесенской), создал центр аэрогидродинамики и вместе с ним заложил фундамент всей отечественной авиационной науки и промышленности. Сейчас какой-то ничем не примечательный Почётный судостроитель (заработал звание за год работы директором Крыловского центра!) Андрей Дутов его уничтожает. Что это – пробный шар, «хотелки» верного сподвижника экс-вице-премьера Бориса Алёшина, которого многие обвиняют в развале отечественного авиапрома?

Или, что ещё хуже, всё очень похоже на целенаправленную ликвидацию огромного пласта отечественной науки, граничащую с госизменой.

Кто обеспечивает рывок в авиационной науке

ГОЛОВНУЮ, так сказать, организацию, НИЦ им. Н.Е. Жуковского, сейчас возглавляет человек, не имеющий никакого отношения к авиационной науке, выпускник Московского финансового института 1986 года. Андрей Дутов после службы в Вооружённых силах с 1991 до 1998 года тянул лямку в банках на руководящих должностях. А потом попёрло! По всем статьям – начальник. Был и руководителем Роспрома, и генеральным директором Объединённой судостроительной корпорации (ОСК), и замминистра промышленности и торговли. Член Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. Входит в состав Авиационной коллегии при Правительстве Российской Федерации. По «дороге» в верха банкир успел стать доктором технических наук. Сейчас в «Национальном исследовательском центре «Институт имени Н.Е. Жуковского» он генеральный директор, а его старший товарищ академик РАН Борис Алёшин там же научный руководитель и председатель наблюдательного и экспертного советов.