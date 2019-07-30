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В США завершили эскизное проектирование гиперзвукового аппарата

18:10 30.07.2019

Термин «гиперзвуковое оружие» имеет чрезвычайно широкий спектр значений: под ним, например, можно понимать боевое оснащение межконтинентальных баллистических ракет, таких как советская Р-36М.


Ракета Р-36М2 без ТПК. Фото Vadim Tolbatov с сайта wikimedia.org

Однако сейчас «гиперзвуковыми» чаще всего называют комплексы, не только способные развивать и поддерживать скорость на уровне или выше пяти Махов, но и обладающие высокой точностью и возможностью совершать сложные маневры с использованием аэродинамических сил - вплоть до момента поражения цели. 

Это требует уникальных технологий, которыми сейчас (во всяком случае, в полном объеме) не обладают ни Россия, ни США, ни Китай.

Преимущества гиперзвукового оружия - в частности, исключительная сложность перехвата - побуждают разные страны вкладывать как можно больше средств в такие разработки.

Сейчас стало известно о завершении эскизного проектирования нового комплекса от американской корпорации Raytheon - одной из крупнейших оборонных компаний мира, сообщает Naked-science.


Возможный облик комплекса Raytheon. Фото: Defense Daily

«Мы понимаем срочную необходимость и работаем быстро, чтобы предоставить эту передовую технологию Вооруженным силам нашей страны, - сказал Томас Бассинг (Thomas Bussing), вице-президент Raytheon. - Цель в том, чтобы держать Америку впереди возникающих угроз, и мы на правильном пути».

Как сообщает «Российская газета», Raytheon получила контракт на разработку гиперзвукового летательного аппарата весной 2019 года. Инженеры должны создать двухступенчатую систему вооружения, которая включает ракету-носитель и гиперзвуковой планер. После отделения от носителя аппарат направится к цели и сможет ее поразить. Известно, что разработку нового оружия ведут ускоренными темпами.

Ранее, напомним, США впервые представили фото с испытаний перспективного разделяющегося гиперзвукового комплекса от компании Lockheed Martin под названием Air Launched Rapid Response Weapon (ARRW). Концепция выстроена вокруг стратегического бомбардировщика B-52H, выступающего в роли носителя и аэробаллистической ракеты.

Иногда перспективные американские системы вооружений называют аналогом комплекса «Авангард», который ранее закупило российское Минобороны. На сегодня довольно сложно сказать, насколько корректны такие сравнения, тем более, что многие важные характеристики гиперзвуковых систем вооружений держат в секрете.

Темы: США, Военные технологии
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Комментарии читателей
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30.07.2019, 22:04
Гость: ABCD

Нечего нового, по сути США пытаются продолжить старый проект который они уже рожают 15 лет как, с топливом на сложном спирте.
Успех США и Китая в этом вопросе будет на прямую зависеть от того, сумеют ли они спереть технологии РФ или нет.
Пока что Китай и США чего то добивались имея в руках украденные после падения СССР советские достижения в области лазеров или авиации.
30.07.2019, 18:27
Гость: Шило

Не ну,хорошо что нарисовали,бяку-закоряку кусучую,которую из головы сами выдумали.
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