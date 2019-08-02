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Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

09:39 2.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Эксперты Роскачества посоветовали россиянам заклеивать камеру и микрофон ноутбука, чтобы обезопасить себя от действий киберпреступников, пишет РИА Новости.

В ведомстве напоминают, что "в интернете нет ничего абсолютно безопасного, и поэтому всем, кто выходит в сеть, необходимо знать и соблюдать правила цифровой гигиены".

"Если вы не хотите стать жертвой киберпреступника, помимо того, что на вашем компьютере обязательно должен быть установлен антивирус и обновленное ПО, все-таки стоит заклеивать камеру и микрофон до востребования", - отмечают эксперты.

Данная мера увеличит шансы пользователя на приватность, поскольку, даже если к компьютеру подключится хакер, он не увидит и не услышит пользователя, и соответственно не получит информацию, которую может использовать в своих целях.

"Кому-то данная рекомендация может показаться паранойей, однако многие все же закрывают входную дверь на несколько оборотов, даже когда дома", - добавили специалисты.

В случае смартфонов, к сожалению, все гораздо сложнее. Даже если пользователь убирает ненужные разрешения на доступ к камере или микрофону, гаджеты постоянно "шпионят" за владельцами - собирают метаданные, чтобы в дальнейшем адресно рекламировать те или иные продукты.

"Шпионить" за пользователями могут вполне безобидные на первый взгляд приложения, например, мессенджер, который распознает и анализирует речь в своих целях, или фонарик, запрашивающий доступ к фотографиям и контактам.

В ведомстве рекомендуют выключать смартфоны во время приватной беседы, а также внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.

Темы: IT-технологии, Технологии и решения, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей
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Комментарии читателей
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02.08.2019, 14:39
Гость: Владими Путин:

«Иметь смартфон — добровольный эксгибиционизм».
02.08.2019, 14:23
Гость: Guest

Ага, а в Сухом-Суперджете - иллюминаторы изолентой и скотчем.
02.08.2019, 13:41
Гость: Александр

Сдается мне, что главные преступники собирают все личные данные через сайт "Госуслуги".
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