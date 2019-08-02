Найден легендарный затерянный храм Христа

16:15

Археологи обнаружили руины древней церкви на севере Израиля, которая может быть легендарным Храмом Апостолов. Об этом сообщает издание Live Science.

Возраст остатков сооружения достигает 1400 лет. Они находятся на берегу Тивериадского озера (Галилейского моря). Раскопки проводились в месте, где, как считают исследователи, находилась рыбацкая деревня Вифсаида, упоминавшаяся в Новом Завете.

Позже она стала городом, названным в честь Юлии - дочери римского императора Августа. Известно о еще одном вероятном местонахождении Вифсаиды-Юлии возле археологического памятника Et-Tell на Западном берегу реки Иордан.

По словам ученых, они уверены в том, что Вифсаида находится у Галилейского моря, а обнаруженная ими церковь была построена на месте домов апостолов Петра и Андрея. Археологи нашли мрамор и фрагменты настенной мозаики, а также мозаичный пол, сообщает «Лента.ру».

В Новом Завете Вифсаида упоминается как место, где Иисус исцелил слепого и накормил пять тысяч человек пятью кусками хлеба и двумя рыбами.