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Найден легендарный затерянный храм Христа

16:15 2.08.2019
Фото Zachary Wong с сайта livescience.com
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Археологи обнаружили руины древней церкви на севере Израиля, которая может быть легендарным Храмом Апостолов. Об этом сообщает издание Live Science.

Возраст остатков сооружения достигает 1400 лет. Они находятся на берегу Тивериадского озера (Галилейского моря). Раскопки проводились в месте, где, как считают исследователи, находилась рыбацкая деревня Вифсаида, упоминавшаяся в Новом Завете.

Позже она стала городом, названным в честь Юлии - дочери римского императора Августа. Известно о еще одном вероятном местонахождении Вифсаиды-Юлии возле археологического памятника Et-Tell на Западном берегу реки Иордан.

По словам ученых, они уверены в том, что Вифсаида находится у Галилейского моря, а обнаруженная ими церковь была построена на месте домов апостолов Петра и Андрея. Археологи нашли мрамор и фрагменты настенной мозаики, а также мозаичный пол, сообщает «Лента.ру».

В Новом Завете Вифсаида упоминается как место, где Иисус исцелил слепого и накормил пять тысяч человек пятью кусками хлеба и двумя рыбами.

Темы: Археология, Исследования, Научные исследования и открытия в мире
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Комментарии читателей
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02.08.2019, 21:52
Гость: ABCD

Точно, и сама местность там населена aliens.
Кстати слово "еврей" (ивер) так и переводится с древне Вавилонского -"пришелец".
02.08.2019, 21:51
Гость: ABCD

Той самой, которая у Шумер была в виде "эпос о Гильгамеше" (главный герой зачат непорочно, прожил 33 года, исцелял больных, ходил по воде, оживлял покойников, потом вознёсся на небо к божественному папе итд..)
так же была у Римлян- культ Аполлона (главный герой зачат непорочно, прожил 33 года, исцелял больных, ходил по воде, оживлял покойников, потом вознёсся на небо к божественному папе итд..)у Египтян культ Амона-Ра (главный герой зачат непорочно, прожил 33 года, исцелял больных, ходил по воде, оживлял покойников, потом вознёсся на небо к божественному папе итд....)
Удивительно, как только вера в обрезного "спасителя" у не евреев начинает угасать, так евреи "случайно" обнаруживают значимые артефакты там, где до этого никто нечего не находил.
02.08.2019, 20:53
Гость: Сердечник

израиль это зона 51 для христиан, каждый булыжник в нём неземной артефакт...
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