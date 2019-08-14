Как выбрать стабилизатор напряжения для кондиционера?

18:53

В летнее время напряжение в общественной электрической сети может падать до минимальных отметок – вплоть до 143 В!

В данном случае даже кондиционеры Midea с предустановленным стабилизатором напряжения отказываются работать. Дело ухудшается в сельской местности, где напряжение может варьироваться в пределах 100-130 В! Неужели в данном случае отказываться от покупки кондиционера? В данном случае разумно найти и купить стабилизаторы напряжения, которые подойдут в данной ситуации.

Их выпускается великое множество – от линейных и импульсных до последовательных. Некоторые умельцы даже используют даже феррорезонансные стабилизаторы, которые применялись для запитывания энергоемких советских ламповых цветных телевизоров, которые потребляли сотни ватт энергии. Кажется, что такой стабилизатор потянет кондиционер «БК», но в реальности нужно помнить, что пусковые токи кондиционеров в 3-4 раза выше номинальных. Конечно, если имеется такой стабилизатор, то его можно попробовать на старой технике, но лучше не рисковать.

Если покупается новый кондиционер, то для него требуется совершенно другой стабилизатор напряжения – релейной версии. Но подбирать нужно правильно. Многие владельцы кондиционеров ошибочно полагают, что если у кондиционера имеется мощность потребления в 1.2 кВт, то мощность стабилизатора должна быть не выше 1.5 кВт. Но как указано выше, за счет пусковых токов, на такой кондиционер следует брать стабилизатор мощность не менее 5-6 кВт! Только в этом случае оборудование не будет работать с повышенной нагрузкой и сможет служить годы.

Релейные стабилизаторы ценны тем, что при каждом скачке напряжения срабатывает реле и на нагрузке гарантируется эталонное напряжение 220 В. При этом можно услышать щелчок, который будет подсказывать, что прибор работает в рабочем режиме.Данные стабилизаторы, после подключения в сеть сразу не работают, поскольку имеется задержка, которая составляет 5-180 с. Это окажется полезным для кондиционеров, которые не имеют функции автостарта – электричество, после отключения энергии, начнет подаваться в прибор ровно через 3 минуты, как только фреон в системе осядет. И кондиционер сможет проработать на порядок дольше.

Если напряжение оказывается высоким, то всё равно – стабилизатор напряжения можно использовать, поскольку топовые модели оснащаются функцией байпас. Стоит ее задействовать, как напряжение к кондиционеру будет подаваться напрямую.

Какие стабилизаторы самые лучшие?

Лучшими стабилизаторами для кондиционеров считаются модели Stabik и Vitok, которые рассчитаны на большую нагрузку. Брать дешевые китайские версии Andeli не стоит, поскольку они быстро сгорают и продавцы не дают на них гарантию, если слышат, что они будут подключаться к энергоемким кондиционерам. Но последние отлично подходят к телевизорам и холодильниками, потребляющие не так много энергии.

