Дизайнеры представили чемодан для космических туристов

09:10

Команда берлинских дизайнеров из Horizn Studios заключила контракт с NASA на разработку концепции чемоданов для космических туристов.



Фото с сайта horizn-studios.com

Чемодан Horizn ONE выполнен из углеродного волокна и имеет графеновое покрытие. Он может складываться по всей плоскости и весит всего около 900 граммов, сообщает Dezeen.

Также новинка имеет электромагнитную опорную плиту, что позволяет прикрепить чемодан к стене или полу, а также зарядить телефон через индуктивное зарядное поле. Есть тут и встроенный экран для видеообщения с Землей.

Напомним, несколько месяцев назад NASA объявило о планах продавать билеты на МКС для туристов. Полеты планируется начать в 2020 году, а стоимость одного билета составит 58 миллионов долларов.