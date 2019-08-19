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Дизайнеры представили чемодан для космических туристов

09:10 19.08.2019

Команда берлинских дизайнеров из Horizn Studios заключила контракт с NASA на разработку концепции чемоданов для космических туристов. 


Фото с сайта horizn-studios.com

Чемодан Horizn ONE выполнен из углеродного волокна и имеет графеновое покрытие. Он может складываться по всей плоскости и весит всего около 900 граммов, сообщает Dezeen.

Также новинка имеет электромагнитную опорную плиту, что позволяет прикрепить чемодан к стене или полу, а также зарядить телефон через индуктивное зарядное поле. Есть тут и встроенный экран для видеообщения с Землей.

Напомним, несколько месяцев назад NASA объявило о планах продавать билеты на МКС для туристов. Полеты планируется начать в 2020 году, а стоимость одного билета составит 58 миллионов долларов.

Темы: Международная космическая станция, NASA
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