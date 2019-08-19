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Уфолог уличил NASA в «подтасовке фактов»

09:30 19.08.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Уфолог-любитель из Тайваня Скотт Уоринг не перестает радовать все новыми и новыми «доказательствами» лжи научного сообщества, в частности NASA, а также свидетельствами существования инопланетян.

Среди его последних «исследований»: обнаружение мифологического оружия на Луне, НЛО над пирамидами в Гизе, космическая станция в созвездии Орион, «древнее лицо» и птица на Марсе - и так далее, список можно продолжать и продолжать.

На этот раз Уоринг обвинил NASA в редактировании снимка Нептуна и его спутника Тритона. Фото было сделано в 1989 году аппаратом Voyager 2 и опубликовано на сайте Лаборатории реактивного движения (JPL).

Уфолог при помощи фоторедактора «обратно» отредактировал снимок, в частности добавил света и яркости, и сравнил две версии изображения, сообщает Naked-science.

Обо всем процессе и своих выводах Уоринг рассказал на своем ютьюб-канале.

«Для меня очень странен тот факт, что NASA решилось сделать это, да еще и показало это изображение публике. Они нарушили правила этики. Это подтверждает, что NASA использовало «фотошоп» еще в 1998 году (именно тогда фото было опубликовано. - прим. ред.). NASA утверждает, что это первое фото Нептуна и Тритона, но правда в том, что они изменили его. Если они меняют научные данные, то они изменяют и саму историю. Они не должны были это делать: обычно ученые так не поступают, а ученые NASA - еще как!» - заявил Уоринг в своем видео.

Так, по мнению уфолога, ученые Космического ведомства США намеренно «подтерли» со снимка некоторые астрономические объекты, звезды, да еще и уменьшили яркость Нептуна. Вероятно, их целью было скрыть нечто важное (может, НЛО?) от человечества, констатировал уфолог.

При этом большинство подписчиков согласились с Уорингом, что NASA скрывает от нас нечто важное - причем делает это постоянно и уже много лет.

«А если бы NASA владело Google? Только представьте, тогда бы они подвергли цензуре вообще все!» - восклицает один из пользователей.

«Да, NASA, кажется, много что редактирует! Может ли быть, что в космосе и правда что-то есть?» - добавляет другой.

«Большое спасибо, Скотт! Обидно, что они (NASA. - Прим. ред.) не понимают этого. Хотя бы вы все верно объясняете», - поблагодарил уфолога еще один подписчик.

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Темы: Космические исследования и открытия, NASA
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Комментарии читателей
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19.08.2019, 12:09
Гость: Евгений

У православных есть подробное описание условно всех существующих "НЛО" от начала их сотворения до падения. )) Хорошее описание есть у американского православного монаха Серафима Роуза.
То что скрывают свои исследования, ломающие принятую "истинную" гипотезу происхождения мира, можно поверить или не хотят открывать за бесплатно, но чтобы они скрывали разумную жизнь, мало верится, что они ее вообще нашли. Вся вселенная это неизвестные летающие объекты ))
У этих "бесноватых" все взято на вооружение и наука и прочее для получения абсолютной власти над всем человечеством.
19.08.2019, 11:00
Гость: Дана

Т.е. в очередной раз уфолог подтвердил,что космос - это не вакуум, а наполненное (чем ???) пространство.
19.08.2019, 10:24
Гость: ничего особенного

У нас также подтасовывают реальные снимки и видео, чтобы можно было говорить что не существует НЛО и в сети одни подделки.
Интересно, чего они боятся. Себя и потери власти от неизвестной силы, что много сильнее их?
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