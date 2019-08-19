Уфолог уличил NASA в «подтасовке фактов»

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Уфолог-любитель из Тайваня Скотт Уоринг не перестает радовать все новыми и новыми «доказательствами» лжи научного сообщества, в частности NASA, а также свидетельствами существования инопланетян.

Среди его последних «исследований»: обнаружение мифологического оружия на Луне, НЛО над пирамидами в Гизе, космическая станция в созвездии Орион, «древнее лицо» и птица на Марсе - и так далее, список можно продолжать и продолжать.

На этот раз Уоринг обвинил NASA в редактировании снимка Нептуна и его спутника Тритона. Фото было сделано в 1989 году аппаратом Voyager 2 и опубликовано на сайте Лаборатории реактивного движения (JPL).

Уфолог при помощи фоторедактора «обратно» отредактировал снимок, в частности добавил света и яркости, и сравнил две версии изображения, сообщает Naked-science.

Обо всем процессе и своих выводах Уоринг рассказал на своем ютьюб-канале.

«Для меня очень странен тот факт, что NASA решилось сделать это, да еще и показало это изображение публике. Они нарушили правила этики. Это подтверждает, что NASA использовало «фотошоп» еще в 1998 году (именно тогда фото было опубликовано. - прим. ред.). NASA утверждает, что это первое фото Нептуна и Тритона, но правда в том, что они изменили его. Если они меняют научные данные, то они изменяют и саму историю. Они не должны были это делать: обычно ученые так не поступают, а ученые NASA - еще как!» - заявил Уоринг в своем видео.

Так, по мнению уфолога, ученые Космического ведомства США намеренно «подтерли» со снимка некоторые астрономические объекты, звезды, да еще и уменьшили яркость Нептуна. Вероятно, их целью было скрыть нечто важное (может, НЛО?) от человечества, констатировал уфолог.

При этом большинство подписчиков согласились с Уорингом, что NASA скрывает от нас нечто важное - причем делает это постоянно и уже много лет.

«А если бы NASA владело Google? Только представьте, тогда бы они подвергли цензуре вообще все!» - восклицает один из пользователей.

«Да, NASA, кажется, много что редактирует! Может ли быть, что в космосе и правда что-то есть?» - добавляет другой.

«Большое спасибо, Скотт! Обидно, что они (NASA. - Прим. ред.) не понимают этого. Хотя бы вы все верно объясняете», - поблагодарил уфолога еще один подписчик.

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