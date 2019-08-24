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«Союз МС-14» с роботом FEDOR не смог пристыковаться к МКС

10:03 24.08.2019
Фото: twitter.com/fedor37516789
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Транспортный пилотируемый корабль (ТПК) "Союз МС-14", который должен был пристыковаться к Международной космической станции в 08:30 по Москве, пока не смог этого сделать, сообщает "Интерфакс".

Стыковка должна была состояться в 08:30, однако к этому времени корабль находился в 100 метрах от станции. Стыковка должна была пройти в автоматическом режиме, "Союз МС-14" приблизился к МКС, совершил облёт станции и встал напротив причального модуля, однако затем на трансляции было видно, что системе автоматической стыковки не "Курс" не удалось стабилизировать корабль и начать сближение со станцией. После этого корабль с дистанции 96 метров начал отходить от станции, после чего трансляция прекратилась.

На борту корабля - человекоподобный робот FEDOR.

По состоянию на 08:37 по Москве, корабль отошёл от станции на 150 метров.

Госкомиссия должна теперь установить причины произошедшего. Как передает ТАСС, следующие попытки стыковки "Союза МС-14" со станцией запланированы на 25 и 26 августа.

"Союз МС-14" стартовал с космодрома Байконур в 06:38 по московскому времени в четверг, его вывела на орбиту ракета "Союз-2.1а". Это был первый старт ракеты "Союз-2" с пилотируемым кораблем "Союз МС". В настоящее время экипажи отправляются на МКС при помощи ракеты "Союз-ФГ", однако у "Роскосмоса" осталась в запасе одна такая ракета, которая отправит в конце сентября на МКС очередную экспедицию.

Антропоморфный робот «FEDOR» — Final Experimental Demonstration Object Research — разработан на НПО «Андроидная техника» в Магнитогорске совместно с Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России.

Темы: Космические исследования и открытия, Международная космическая станция
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Комментарии читателей
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24.08.2019, 17:17
Гость: Полиграф

Где деньги (рого)ЗИН?
24.08.2019, 16:28
Гость: Иван Иваныч

Именно та самая, где процесс адаптации Тополя в морской носитель происходил не сразу.
А в остальном вы правы: техника всегда работает с полпинка, испытания не требуются, доводок не бывает.
24.08.2019, 16:10
Гость: Воровство

космодрома тоже спишут на Fedora?
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