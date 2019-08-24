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Руководитель полета заявил о необычных колебаниях при стыковке с МКС

14:19 24.08.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту при попытке состыковаться с МКС начал трястись, из-за чего первая попытка стыковки оказалась неудачной.

«Все было нормально примерно до 200 метров, а дальше у нас пошли определенные, ранее не встречавшиеся колебания, и на этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковаться не удастся. "Федора" мы пока, к сожалению, не научили ручным режимам»,— рассказал журналистам первый заместитель генерального конструктора РКК «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

В настоящее время корабль находится в режиме «хранения» на орбите, вся аппаратура «Союза» работает нормально. По словам руководителя полета, анализ телеметрии показал наличие исправимых замечаний на радийной аппаратуре, которая задействована при стыковке. «Сейчас разрабатывается программа действий, которая позволит часть блоков, видимо, заменить»,— отметил  Соловьев.

Утром в понедельник, 26 августа, специалисты российского Центра управления полетами проведут повторную попытку стыковки с МКС, сообщает «Коммерсант».

Темы: Космические исследования и открытия, Международная космическая станция
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Комментарии читателей
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24.08.2019, 16:32
Гость: непонятные колебания

FEDOR на резинке прыгал (от радости(, вот и создал колебания)))
24.08.2019, 16:23
Гость: ABCD

Если в США "скайнет" нападал на американцев то у нас наш "скайнет" пытается удрать из России. Видимо дядя Федя знает больше чем Рогозин думает.
24.08.2019, 16:19
Гость: При сверлении

тупым сверлом.
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