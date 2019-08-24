Руководитель полета заявил о необычных колебаниях при стыковке с МКС

14:19

Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту при попытке состыковаться с МКС начал трястись, из-за чего первая попытка стыковки оказалась неудачной.

«Все было нормально примерно до 200 метров, а дальше у нас пошли определенные, ранее не встречавшиеся колебания, и на этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковаться не удастся. "Федора" мы пока, к сожалению, не научили ручным режимам»,— рассказал журналистам первый заместитель генерального конструктора РКК «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

В настоящее время корабль находится в режиме «хранения» на орбите, вся аппаратура «Союза» работает нормально. По словам руководителя полета, анализ телеметрии показал наличие исправимых замечаний на радийной аппаратуре, которая задействована при стыковке. «Сейчас разрабатывается программа действий, которая позволит часть блоков, видимо, заменить»,— отметил Соловьев.

Комментарий первого заместителя генерального конструктора по лётной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК «Энергия» Владимира Соловьева о стыковке корабля #СоюзМС14. Повторная стыковка с Международной космической станцией будет утром 26 августа pic.twitter.com/mLU84ecE7y — РОСКОСМОС (@roscosmos) 24 августа 2019 г.

Утром в понедельник, 26 августа, специалисты российского Центра управления полетами проведут повторную попытку стыковки с МКС, сообщает «Коммерсант».