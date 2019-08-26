Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов»

17:09

Европейское космическое агентство в ближайшие годы не будет пользоваться российскими «Союзами» для доставки астронавтов на МКС.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление главы постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишеля.

«В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях», - сказал Пишель в своём выступлении на Евразийском аэрокосмическом конгрессе.

По его словам, это связано с тем, что европейские астронавты летают по американской квоте. При этом Пишель не исключил, что европейские астронавты могут вновь начать пользоваться российскими кораблями, если США и Россия договорятся о «перекрестных полетах».

Напомним, в настоящее время российские корабли «Союз» - единственное средство доставки космонавтов на МКС. США разрабатывают собственные корабли.

Экипажи отправляются на МКС при помощи ракеты «Союз-ФГ». Планируется переход с этой ракеты-носителя, использующей устаревшую украинскую аналоговую систему управления, на модифицированную ракету-носитель «Союз-2.1а», оснащенную российской цифровой системой управления. Использование ракеты "Союз-ФГ" планируется прекратить в 2020 году.