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Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов»

17:09 26.08.2019
«Союз-2.1а». Фото Artem Lepesin с сайта wikimedia.org
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Европейское космическое агентство в ближайшие годы не будет пользоваться российскими «Союзами» для доставки астронавтов на МКС.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление главы постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишеля.

«В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях», - сказал Пишель в своём выступлении на Евразийском аэрокосмическом конгрессе.

По его словам, это связано с тем, что европейские астронавты летают по американской квоте. При этом Пишель не исключил, что европейские астронавты могут вновь начать пользоваться российскими кораблями, если США и Россия договорятся о «перекрестных полетах».

Напомним, в настоящее время российские корабли «Союз» - единственное средство доставки космонавтов на МКС. США разрабатывают собственные корабли.

Экипажи отправляются на МКС при помощи ракеты «Союз-ФГ». Планируется переход с этой ракеты-носителя, использующей устаревшую украинскую аналоговую систему управления, на модифицированную ракету-носитель «Союз-2.1а», оснащенную российской цифровой системой управления. Использование ракеты "Союз-ФГ" планируется прекратить в 2020 году.

Темы: Космонавтика в мире
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Комментарии читателей
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26.08.2019, 23:45
Гость: Нет Союзов,

будут Империи
26.08.2019, 23:42
Гость: Инопланетянин

Федя перед стартом в Космос на МКС показал огромную фигу дяде Сэму и Илону Маску!
26.08.2019, 23:30
Гость: ABCD

Прошло уже 26 лет как европейское космическое агентство обещает создать свою Европейскую систему для доставки тайконафтов на орбиту, у США пока ещё 15 лет как обещают что то сделать вместо "Шатлла".
Последний полёт "Шатлла" был 8 июля 2011, то есть более 8 лет назад. А США обещали сделать новый корабль не позднее 2015г., а теперь сроки сдвинулись до 2025г.
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