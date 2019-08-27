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Гидрографы Северного флота открыли пять новых российских островов в Арктике

16:16 27.08.2019
Фото с сайта mil.ru
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Гидрографическая группа Северного флота, действующая в составе Комплексной экспедиции СФ на архипелаг Земля Франца-Иосифа подтвердила открытие пяти островов. Они находятся в бухте Визе на карском побережье острова Северный архипелага Новая Земля в районе ледника Вылки (Нансена).

Площадь объектов варьируется от 900 до 54500 квадратных метров, сообщается на интернет-портале Минобороны России.

Последние несколько лет специалисты гидрографической службы Северного флота для мониторинга изменений береговой линии в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля активно используют материалы дистанционного зондирования Земли.

С их помощью за 2015-2018 годы всего были обнаружены более 30 новых островов, мысов и бухт. Полученная информация многократно проверяется и попадает на карты, в руководства и пособия для плавания только после производства необходимых топогеодезических работ на местности.

Своего официального открытия новые острова архипелага Новая Земля ждали почти три года. Обнаружила их Марина Мигунова – инженер службы океанографических измерений на гидрографическом судне «Визир» Северного флота, а в конце 2016 года - студентка Арктического факультета Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова.

Она делала анализ спутниковых снимков бухты Визе при написании выпускной квалификационной работы. В этом районе первые открытия вышедших из-под ледника географических объектов сделали гидрографы Северного флота в ходе экспедиций 2015-2016 годов и спрогнозировали появление новых островов, скрытых ледником.

На новых островах проведена топографическая съёмка, они подробно описаны и сфотографированы. Участники Комплексной экспедиции Северного флота сложили на одном из островов памятный гурий, в который вложили записку об открытии, памятный вымпел, посвящённый предстоящему 100-летию гидрографической службы Северного флота, и «капсулу времени» - компакт-диск с фотографиями непосредственно участвовавших в открытии островов на местности.

Комплексная экспедиция Северного флота при участии Центра Русского географического общества на Северном флоте, научной и медиагруппы РГО началась 15 августа с выходом из Севермоорска спасательного буксирного судна «Алтай». Участники уникального проекта следуют по маршрутам первооткрывателей и исследователей архипелага – Юлиуса Пайера, Фредерика Джексона, Эвлина Болдуина, Георгия Брусилова и других, проводят научные и экологические исследования, изучают объекты военной инфраструктуры советского периода и следы пребывания экспедиций прошлых столетий.

Темы: Россия, Арктика
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Комментарии читателей
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27.08.2019, 21:45
Гость: Таисия- Отличная новость!

Освоение Арктики началось давно.Особое оживление в этом направлении усилилось вскоре после Победы СССР в ВОВ,начале 50-х годов.Помню беседы на эту тему в Ленинградском университете.Его ректор Александров был,думаю,большим другом Сомова,директора Института Арктики,который расположен на Охте.Во всяком случае,лекции на тему "Освоение Арктики"в университете проходили регулярно.А в конце 50-х,в 1959 году,помню запись мелом на школьной доске о том,что в СССР на воду спущен первый в мире атомный Ледокол им.В.И.Ленина.Сейчас же у нас целый ледокольный флот.Всех поздравляю с радостью и большим успехом в освоении Арктики,открытием более 30 новых островов!Кстати,экспедиция выходила из Североморска:привет и огромное спасибо семье моего брата и всем остальным за тяжёлый труд,связанный с созданием нашего Северного флота.
27.08.2019, 21:43
Гость: *

"Это получается Россия стала на пять островов больше.И что это ей дает?" - возможность абсолютно без сожаления расстаться с какими-то двумя несчастными островками!
27.08.2019, 20:58
Гость: Трамп

Здесь по сути любои кому эти предназначались, должен был их увидеть, если конечно через по фиг их не бросил.
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