Немцы, евреи или староверы: кто привел к власти Ленина?

18:33

Уже более 100 лет в России пытаются найти истинные причины Октябрьской революции. Кто же оплатил приход к власти большевиков?



Фото с сайта pixabay.com

Вопрос происхождения Октябрьской революции 1917 года, коренным образом изменившей Россию, привычный ход событий и уклад жизни людей, волновал отечественных и зарубежных историков на протяжении всего XX века. Волнует и до сих пор, хотя воцарившийся после выстрелов «Авроры» в Петрограде, а после победы Красной армии – на территории практически всей страны большевистский режим давно канул в небытие.

В первую очередь, специалистов, да и простых любителей истории всегда интересовало – платил ли немецкий Генштаб деньги Владимиру Ленину за разжигание революционных страстей во враждебной немцам России, сотрудничал ли лидер РСДРП (б) с вражеским государством, и если да – на каких условиях.

Предположение о том, что Ленин является немецким шпионом, было весьма распространено среди спецслужб Временного правительства.

А лидеры оформившегося чуть позднее Белого движения, независимо от собственных убеждений, уже не сомневались в данном утверждении. Пропаганда белых делала особый акцент на том, что — будь ты хоть республиканцем, хоть монархистом, хоть эсером, — твоя священная обязанность заключается в непримиримой борьбе с «предателями Родины», то есть, с большевиками.

Работал ли Ленин на немцев или нет, но деникинский ОСВАГ делал все возможное, чтобы контрреволюционные силы любых окрасов даже не сомневались, — не просто работал, а брал деньги и вредил, подрывал, разжигал.

В рамках этой исторической гипотезы можно выделить два основных направления: сторонники первого полагают доказанным лишь факт субсидирования партии большевиков германской военно-политической верхушкой; склоняющиеся ко второму течению не ограничиваются этим, отмечал в своей статье «Германский след» в Октябрьской революции» специалист по истории Первой мировой войны Юрий Бахурин.

По мнению этой группы исследователей, Ленин наряду с другими представителями ЦК РСДРП (б) в годы означенной войны являлся германским «агентом влияния», по приказу немецкого Генштаба и на его деньги разваливавшим русскую армию, а после прихода к власти подписавшим с Германией «похабный» Брест-Литовский мирный договор.

Один из крупнейших отечественных специалистов профессор Илья Фроянов обозначил эти тенденции в исследовании вопроса следующим образом:

«Брали ли большевики деньги у немцев? Брали. Были ли они немецкими агентами? Безусловно, нет».

Другая встречающаяся версия «проделок из-за рубежа» - революцию в России организовала британская разведка. Предварительно англичане якобы завербовали адмирала Александра Колчака, который после октябрьской развязки должен был превратиться в их ставленника, - а проще говоря, послушную марионетку, - обеспечивая доступ Лондона к ресурсам бывшей Российской империи и контролю над политикой нового государственного образования.

В Петрограде за событиями следил – и по мере сил пытался ими дирижировать - английский посол Джордж Бьюкенен, постоянно докладывавший на Даунинг-стрит, 10 о развитии ситуации. Из всех революционных сил британцы поставили на большевиков как на единственную партию, немногочисленную по составу, но обладавшую наиболее четкой программой.

Во время Гражданской войны англичане одновременно поддерживали и красных, и белых, желая добиться максимального разорения и раздробления России. Их привлекали Кавказ, незамерзающие порты Белого моря и Сибирь с ее богатствами. Однако в итоге интервентам все же пришлось убраться восвояси.

Разумеется, при разглагольствованиях о бедах России никогда не обходится без американцев. Сторонники концепции о зловещей «руке США» (или САСШ, как тогда именовали эту страну на русском языке) приписывали американцам альянс с Львом Троцким.

Один из вождей Октябрьской революции, как известно, попал в возбужденный февральскими событиями Петроград прямиком из-за океана, где оказался в результате своих вынужденных скитаний по миру, и даже какое-то время провел в лагере для военнопленных. Если всерьез рассматривать эту версию, Троцкий мог получить от американского правительства даже больше, чем Ленин от обедневших из-за войны немцев.

Первый советский Наркоминдел был своим человеком для финансистов с Уолл-стрит, утверждают конспирологи.

Что же американцы получили взамен? Все просто – те же ресурсы, которые доставлялись акулам капитализма через Общество технической помощи Советской России.

После Гражданской войны в разоренную страну хлынули добровольцы из-за океана, активно взявшиеся за восстановление уничтоженного в период военного коммунизма сельского хозяйства и тяжелой промышленности. Эти процессы являлись не более, чем ширмой для разграбления России, уверены апологеты антиамериканизма.

В Советском Союзе было немало людей, которые искренне считали, что Октябрьскую революцию устроили «жидомасоны». Теория о том, что «матушка-Русь» пала жертвой «жидомасонского заговора» имела значительную популярность еще в революцию 1905 года, поскольку евреи занимали видное место в революционном движении. Абсурдная версия о масонах-большевиках, насаждавших сионистские порядки в послереволюционной России, существует и сегодня.

Ряд авторов всерьез причисляет к масонским ложам Якова Свердлова, Григория Зиновьева, Льва Каменева и даже Ленина.

Доводы конспирологов этого класса обычно начинаются примерно так: «Публицист Х провел собственное расследование. То, что он обнаружил, его потрясло…».

Министра-председателя Временного правительства Александра Керенского эти люди называют «другом детства Ленина». Якобы он просто передал «коллеге» по масонству бразды правления – это была спланированная операция.

Адептов версии о масонах ничуть не смущают документальные свидетельства, согласно которым советское правительство с первых же лет своего существования энергично ринулось зачищать от масонов властные структуры всех уровней. Процесс не останавливался вплоть до 1935 года.

Все уличенные в причастности к масонским ложам или подозревавшиеся в таинственности деятели высылались из страны, заключались в лагеря или уничтожались. Тот же Зиновьев на одном из заседаний Второго Интернационала выступил с требованием изгнать масонов из своих рядов.

Естественно, в трудном деле поисков предпосылок и причин Октябрьской революции традиционно не обходится без пятой колонны.

Согласно этой концепции, подавляющее большинство как русской буржуазии, так и русских рабочих составляли староверы. Крестьяне, - а это 95% населения державы, - тоже удовлетворяли свои религиозные потребности по старому обряду, но из-за страха наказания со стороны властей маскировались под приверженцев официальной церкви.

До 1905 года, как известно, староверы официально именовались в Российской империи «раскольниками» и преследовались по закону. Все они, прекрасно помня о былых гонениях, зная о трагической судьбе многих своих пращуров, люто ненавидели никониан, а потому составили движущую силу революции. Исследователи вопроса склонны объяснять этим антиправославный характер революции: староверы мстили никонианам за многовековые обиды.

И все же, если рассуждать всерьез о гипотетическом влиянии старообрядцев на революционные события, речь стоит вести скорее применительно к Февралю 1917 года.

Кстати, дед Керенского, скорее всего, служил протопопом. Считается, что к староверам принадлежал ряд министров Временного правительства. Родоначальниками почти половины из 25 самых влиятельных купеческих родов Москвы были староверы из разных толков и согласий. Это Морозовы, Третьяковы, Рябушинские, Солдатенковы, Авксентьевы, Гучковы – в большинстве своем противники монархической идеи, выступавшие за провозглашение в России республиканского строя.

Разумеется, они расценивали приход большевиков как временное явление, однако жестоко просчитались.

«Рабоче-крестьянским» властям, взявшим курс на построение принципиально нового государства, совсем не требовались «пережитки» ушедшей эпохи. Если крупные промышленники и приложили руку к революционным процессам, то сами первыми и пострадали от своих действий. Искать спасения им пришлось за границей.