]]>
]]>
Главная Наука и техника История

Немцы, евреи или староверы: кто привел к власти Ленина?

18:33 28.08.2019

Уже более 100 лет в России пытаются найти истинные причины Октябрьской революции. Кто же оплатил приход к власти большевиков?


Фото с сайта pixabay.com

Вопрос происхождения Октябрьской революции 1917 года, коренным образом изменившей Россию, привычный ход событий и уклад жизни людей, волновал отечественных и зарубежных историков на протяжении всего XX века. Волнует и до сих пор, хотя воцарившийся после выстрелов «Авроры» в Петрограде, а после победы Красной армии – на территории практически всей страны большевистский режим давно канул в небытие.

В первую очередь, специалистов, да и простых любителей истории всегда интересовало – платил ли немецкий Генштаб деньги Владимиру Ленину за разжигание революционных страстей во враждебной немцам России, сотрудничал ли лидер РСДРП (б) с вражеским государством, и если да – на каких условиях.

Предположение о том, что Ленин является немецким шпионом, было весьма распространено среди спецслужб Временного правительства.

А лидеры оформившегося чуть позднее Белого движения, независимо от собственных убеждений, уже не сомневались в данном утверждении. Пропаганда белых делала особый акцент на том, что — будь ты хоть республиканцем, хоть монархистом, хоть эсером, — твоя священная обязанность заключается в непримиримой борьбе с «предателями Родины», то есть, с большевиками.

Работал ли Ленин на немцев или нет, но деникинский ОСВАГ делал все возможное, чтобы контрреволюционные силы любых окрасов даже не сомневались, — не просто работал, а брал деньги и вредил, подрывал, разжигал.

В рамках этой исторической гипотезы можно выделить два основных направления: сторонники первого полагают доказанным лишь факт субсидирования партии большевиков германской военно-политической верхушкой; склоняющиеся ко второму течению не ограничиваются этим, отмечал в своей статье «Германский след» в Октябрьской революции» специалист по истории Первой мировой войны Юрий Бахурин.

По мнению этой группы исследователей, Ленин наряду с другими представителями ЦК РСДРП (б) в годы означенной войны являлся германским «агентом влияния», по приказу немецкого Генштаба и на его деньги разваливавшим русскую армию, а после прихода к власти подписавшим с Германией «похабный» Брест-Литовский мирный договор.

Один из крупнейших отечественных специалистов профессор Илья Фроянов обозначил эти тенденции в исследовании вопроса следующим образом:

«Брали ли большевики деньги у немцев? Брали. Были ли они немецкими агентами? Безусловно, нет».

Другая встречающаяся версия «проделок из-за рубежа» - революцию в России организовала британская разведка. Предварительно англичане якобы завербовали адмирала Александра Колчака, который после октябрьской развязки должен был превратиться в их ставленника, - а проще говоря, послушную марионетку, - обеспечивая доступ Лондона к ресурсам бывшей Российской империи и контролю над политикой нового государственного образования.

В Петрограде за событиями следил – и по мере сил пытался ими дирижировать - английский посол Джордж Бьюкенен, постоянно докладывавший на Даунинг-стрит, 10 о развитии ситуации. Из всех революционных сил британцы поставили на большевиков как на единственную партию, немногочисленную по составу, но обладавшую наиболее четкой программой.

Во время Гражданской войны англичане одновременно поддерживали и красных, и белых, желая добиться максимального разорения и раздробления России. Их привлекали Кавказ, незамерзающие порты Белого моря и Сибирь с ее богатствами. Однако в итоге интервентам все же пришлось убраться восвояси.

Разумеется, при разглагольствованиях о бедах России никогда не обходится без американцев. Сторонники концепции о зловещей «руке США» (или САСШ, как тогда именовали эту страну на русском языке) приписывали американцам альянс с Львом Троцким.

Один из вождей Октябрьской революции, как известно, попал в возбужденный февральскими событиями Петроград прямиком из-за океана, где оказался в результате своих вынужденных скитаний по миру, и даже какое-то время провел в лагере для военнопленных. Если всерьез рассматривать эту версию, Троцкий мог получить от американского правительства даже больше, чем Ленин от обедневших из-за войны немцев.

Первый советский Наркоминдел был своим человеком для финансистов с Уолл-стрит, утверждают конспирологи.

Что же американцы получили взамен? Все просто – те же ресурсы, которые доставлялись акулам капитализма через Общество технической помощи Советской России.

После Гражданской войны в разоренную страну хлынули добровольцы из-за океана, активно взявшиеся за восстановление уничтоженного в период военного коммунизма сельского хозяйства и тяжелой промышленности. Эти процессы являлись не более, чем ширмой для разграбления России, уверены апологеты антиамериканизма.

В Советском Союзе было немало людей, которые искренне считали, что Октябрьскую революцию устроили «жидомасоны». Теория о том, что «матушка-Русь» пала жертвой «жидомасонского заговора» имела значительную популярность еще в революцию 1905 года, поскольку евреи занимали видное место в революционном движении. Абсурдная версия о масонах-большевиках, насаждавших сионистские порядки в послереволюционной России, существует и сегодня.

Ряд авторов всерьез причисляет к масонским ложам Якова Свердлова, Григория Зиновьева, Льва Каменева и даже Ленина.

Доводы конспирологов этого класса обычно начинаются примерно так: «Публицист Х провел собственное расследование. То, что он обнаружил, его потрясло…».

Министра-председателя Временного правительства Александра Керенского эти люди называют «другом детства Ленина». Якобы он просто передал «коллеге» по масонству бразды правления – это была спланированная операция.

Адептов версии о масонах ничуть не смущают документальные свидетельства, согласно которым советское правительство с первых же лет своего существования энергично ринулось зачищать от масонов властные структуры всех уровней. Процесс не останавливался вплоть до 1935 года.

Все уличенные в причастности к масонским ложам или подозревавшиеся в таинственности деятели высылались из страны, заключались в лагеря или уничтожались. Тот же Зиновьев на одном из заседаний Второго Интернационала выступил с требованием изгнать масонов из своих рядов.

Естественно, в трудном деле поисков предпосылок и причин Октябрьской революции традиционно не обходится без пятой колонны.

Согласно этой концепции, подавляющее большинство как русской буржуазии, так и русских рабочих составляли староверы. Крестьяне, - а это 95% населения державы, - тоже удовлетворяли свои религиозные потребности по старому обряду, но из-за страха наказания со стороны властей маскировались под приверженцев официальной церкви.

До 1905 года, как известно, староверы официально именовались в Российской империи «раскольниками» и преследовались по закону. Все они, прекрасно помня о былых гонениях, зная о трагической судьбе многих своих пращуров, люто ненавидели никониан, а потому составили движущую силу революции. Исследователи вопроса склонны объяснять этим антиправославный характер революции: староверы мстили никонианам за многовековые обиды.

И все же, если рассуждать всерьез о гипотетическом влиянии старообрядцев на революционные события, речь стоит вести скорее применительно к Февралю 1917 года.

Кстати, дед Керенского, скорее всего, служил протопопом. Считается, что к староверам принадлежал ряд министров Временного правительства. Родоначальниками почти половины из 25 самых влиятельных купеческих родов Москвы были староверы из разных толков и согласий. Это Морозовы, Третьяковы, Рябушинские, Солдатенковы, Авксентьевы, Гучковы – в большинстве своем противники монархической идеи, выступавшие за провозглашение в России республиканского строя.

Разумеется, они расценивали приход большевиков как временное явление, однако жестоко просчитались.

«Рабоче-крестьянским» властям, взявшим курс на построение принципиально нового государства, совсем не требовались «пережитки» ушедшей эпохи. Если крупные промышленники и приложили руку к революционным процессам, то сами первыми и пострадали от своих действий. Искать спасения им пришлось за границей.

Темы: История Российской империи, История СССР
Источник: «Газета.Ru»
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.08.2019, 01:19
Гость: А в прошлый раз

она была у тебя прапрабабкой. Ты уж как-то отслеживай свой базар. Кстати, про попов и ряженых. И те другие многовековые стукачи. Это я говорю как профессионал по вербовке. А кликуху попа Гундяева по учётам КГБ слыхала - просто "Михайлов".
29.08.2019, 00:51
Гость: А чё?

Не стыдно, славяне-великороссы, быть, мягко говоря, ведомыми? Не замечаете как вас разводят на мякине уже тыщу лет. То варяги-норманы нас учили уму-разуму и гос. устройству, якобы неспособных самим создать государство, теперь уже сотню лет нам капают на мозжечок евреями, без которых русские якобы даже избу или сортир смастерить не способны, не говоря уже про свое отличное от других государство, самое передовое до сих пор в истории цивилизации. Если вы всерьёз обсуждаете эту авторскую галиматью цвета детской неожиданности, то грош вам цена и вы действительно достойны по уши госдеповского путинизма и его буржуйского насилия и грабежа. Ждите скоро вас разведут по другим хлевам и загонам. И будете зубоскалить не только на сябров и хохлов но и на пермяков, сибиряков, муромских и прочих вятичей.
29.08.2019, 00:45
Гость: генерал Деникин продул.

Поэтому доверия к нему не особо. Впрочем на то самое военное законодательство сильно влияли большевики начиная с приказа номер 1. Принят толпой неведомо каких тыловых солдат и матросов.
Все комментарии (47)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.