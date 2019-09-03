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Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

10:21 3.09.2019
Фото с сайта wikipedia.org
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Российское посольство в Великобритании прокомментировало заявление премьер-министра Бориса Джонсона, который сравнил действия СССР на востоке Польши в 1939 году с агрессией фашистской Германии. Сообщение посольства опубликовано на сайте диппредставительства.

Ранее Джонсон выступил с видеообращением, которое было опубликовано на странице в твиттере. В нем он рассказал об обстоятельствах начала Второй мировой войны и заявил, что Польша в 1939 году оказалась "между фашистским молотом и коммунистической наковальней".

В посольстве отметили, что заявление политика на фоне 80-летия начала Второй мировой вызывает недоумение.

"При всех исторических дискуссиях вокруг советской военной операции в восточных районах Польши (в Западной Украине и Западной Белоруссии) постановка вопроса, при которой действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии, совершенно неприемлема", — говорится в сообщении.

В диппредставительстве подчеркнули, что именно британская дипломатия перед началом Второй мировой войны "попустительствовала захватнической политике нацистов" и "последовательно саботировала" идеи СССР по созданию эффективного антигитлеровского альянса, в частности, для защиты Польши.

В посольстве также выразили сожаление, что Джонсон выбрал такую позицию относительно Второй мировой войны, и отметили, что подавляющее большинство британцев и россиян отдают дань памяти жертвам и чтут советско-британское союзничество.

Темы: Великобритания, Польша, История Второй мировой войны
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Комментарии читателей
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03.09.2019, 14:51
Гость: Этот златогривый

Как обычно лжет. Известная привычка англов гадить.
03.09.2019, 14:33
Гость: streamer

Кто такие "финские нацисты"?
Великобритания до 2МВ совершенно законно продавала Финляндии вооружения, а в 1940-ом снабжала её оружием, военной техникой и боеприпасами как жертву неспровоцированной советской агрессии. За которую, кстати, СССР вышибли из Лиги Наций.
03.09.2019, 14:26
Гость: так

это вроде как Россия строит.
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