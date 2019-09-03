Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

10:21

Российское посольство в Великобритании прокомментировало заявление премьер-министра Бориса Джонсона, который сравнил действия СССР на востоке Польши в 1939 году с агрессией фашистской Германии. Сообщение посольства опубликовано на сайте диппредставительства.

Ранее Джонсон выступил с видеообращением, которое было опубликовано на странице в твиттере. В нем он рассказал об обстоятельствах начала Второй мировой войны и заявил, что Польша в 1939 году оказалась "между фашистским молотом и коммунистической наковальней".

В посольстве отметили, что заявление политика на фоне 80-летия начала Второй мировой вызывает недоумение.

"При всех исторических дискуссиях вокруг советской военной операции в восточных районах Польши (в Западной Украине и Западной Белоруссии) постановка вопроса, при которой действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии, совершенно неприемлема", — говорится в сообщении.

В диппредставительстве подчеркнули, что именно британская дипломатия перед началом Второй мировой войны "попустительствовала захватнической политике нацистов" и "последовательно саботировала" идеи СССР по созданию эффективного антигитлеровского альянса, в частности, для защиты Польши.

В посольстве также выразили сожаление, что Джонсон выбрал такую позицию относительно Второй мировой войны, и отметили, что подавляющее большинство британцев и россиян отдают дань памяти жертвам и чтут советско-британское союзничество.