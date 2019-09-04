О чем молчит Польша: шашни с Гитлером и концлагеря для русских

Президент Польши возмущается сговором Гитлера и Сталина, но умалчивает о собственной военной и предвоенной истории

Президент Польши Анджей Дуда рассказал о сговоре Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера, целью которого было уничтожение Польши. Красную Армию Дуда назвал главным союзником нацистской Германии и посетовал, что современная Россия «ведет себя так, как будто ничего об этом не знает». При этом президент Польши тактично умалчивает о некоторых страницах собственной военной и предвоенной истории. Аналитический портал RuBaltic.Ru выделил 5 фактов, о которых предпочитает «забыть» Анджей Дуда.

Польский концлагерь для русских. Архивное фото с vena45.livejournal.com

1. Концлагеря для красноармейцев

О незавидной участи красноармейцев, которые оказались в польском плену в 1919-1922 годах, хорошо известно современным историкам. Даже поляки не отрицают тот факт, что в их лагерях коммунистам, мягко говоря, приходилось несладко. Но вокруг цифр споры ведутся до сих пор. Варшава уверена, что российская сторона намеренно преувеличивает масштабы явления.

К примеру, два года назад МИД Польши выразил недовольство в связи с размещением на военном кладбище в Катыни информационных стендов с информацией о численности красноармейцев, погибших в польском плену.

«По собственному опыту знаю, что любая попытка разобраться в причинах и масштабах катастрофы тут же вызывает обвинения польских коллег, чиновников и СМИ в стремлении преуменьшить масштабы катынского преступления, — утверждает доктор исторических наук Геннадий Матвеев. — Для этого в Польше даже придумали термин "анти-Катынь"».

В любом случае, польская неволя для десятков тысяч пленников превратилась в настоящий ад.

Кого-то расстреливали без суда и следствия, кого-то с незажившими ранами отправляли на поле боя, кто-то умирал по дороге в стационарные лагеря. Польские источники склонны пенять на эпидемию тифа. Но, во-первых, одной только эпидемией массовый мор узников не объясняется. Во-вторых, вспышкам заболеваний способствовали ужасные санитарные условия в местах заключения.

Нечеловеческие условия обращения с красноармейцами возмущали даже польскую контрразведку. В одном из ее секретных докладов читаем следующее: «Беззаконие, царящее там (в лагерях — прим. RuBaltic.Ru), сводит на нет усилия польской антибольшевистской пропаганды в Красной Армии. Все это может оказать негативное влияние на ход войны и на будущее польско-российских отношений».

Варшава до сих пор пытается доказать, что жестокость Советского Союза была иррациональной и беспочвенной. Над пленными поляками издевались «просто так». 60 тысяч советских военнопленных, которые, по подсчетам министерства иностранных дел РСФСР, бесследно исчезли в польских концлагерях, в эту картину не вписываются.

2. Дискриминация коренного населения Западной Украины и Беларуси

Ввод Красной Армии в Восточные Кресы Сталин обосновывал необходимостью защитить от немцев братьев-украинцев и белорусов, которые проживали в восточных воеводствах Второй Речи Посполитой. В действительности перед Москвой стояла задача максимально отодвинуть на запад линию фронта предстоящей войны.

Но это не отменяет того факта, что Красную Армию Западная Украина и Беларусь встречали цветами.

На землях, которые по Рижскому договору 1921 года вошли в состав Второй Речи Посполитой, польское руководство гарантировало лицам русской, украинской и белорусской национальностей «свободное развитие культуры, языка и выполнение религиозных обрядов».

Эти гарантии так и остались на бумаге. А на деле территории, заселенные украинцами и белорусами, превратились в заповедник бесправия. Для полонизации инородцев Варшава использовала широкий спектр инструментов: культурная дискриминация, переселенческая политика, борьба с православием.

На Западной Украине новоявленные колонизаторы получили жесткий ответ в виде националистического террора. Пожалуй, самый яркий эпизод этой борьбы — убийство в 1934 году министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого (в организации покушения принимал участие Степан Бандера). Поляки, в свою очередь, с противниками режима тоже не церемонились…

Добиться ассимиляции белорусов и украинцев Варшава не смогла (или не успела). Зато настроила против себя коренное население Западной Украины и Беларуси, которое в 1939 году с облегчением скинуло с себя польское иго.

3. Шашни Пилсудского с Гитлером

Отчаянные попытки выставить Польшу в роли главной жертвы Второй мировой войны разбиваются о суровую реальность.

По факту в предстоящей мировой бойне Варшава отводила себе «место под солнцем» — рядом с «великим фюрером», который будет воевать с СССР и поможет полякам оккупировать всю Украину.

«Политическая перспектива для европейского востока ясна, — говорил посланник Польши в Иране Ян Каршо-Седлевский в 1938 году. — Через несколько лет Германия будет воевать с Советским Союзом, а Польша поддержит, добровольно или вынужденно, в этой войне Германию. Для Польши лучше до конфликта совершенно определенно встать на сторону Германии, так как территориальные интересы Польши на западе и политические цели Польши на востоке, прежде всего на Украине, могут быть обеспечены лишь путем заранее достигнутого польско-германского соглашения».

Первый договор о ненападении Адольф Гитлер заключил в 1934 году с поляками (для фюрера это был настоящий дипломатический успех). Позже Варшава поможет немцам расчленить Чехословакию, «откусив» от нее Тешинскую область. Она же откажется пропускать через свою территорию советские войска, которые были готовы дать отпор нацистской агрессии.

В итоге наполеоновские планы «пилсудчиков» накрылись медным тазом.

Проблема «данцигского коридора» превратила Польшу из союзника Третьего рейха в его «главную жертву». Но выдающиеся заслуги поляков в деле разжигания Второй мировой войны трудно поставить под сомнение.

4. Польский коллаборационизм

Вопрос польского коллаборационизма — тот самый случай, когда Анджей Дуда «ведет себя так, как будто ничего об этом не знает». Именно под патронатом президента Польши совсем недавно прошли торжественные мероприятия, посвященные 75-летию образования печально известной Свентокшиской бригады, она же бригада Святого Креста.

Варшава, по большому счету, наступает на «прибалтийские грабли».

То, что бригада Святого Креста открыто сотрудничала с нацистами, входила в состав СС и принимала участие в убийствах евреев, современное руководство Польши не смущает.

Главное, что с коммунистами боролась — за это прощаются любые грехи…

Комизм ситуации заключается в том, что и в самой Польше на Дуду обрушилась волна критики. Чествование коллаборационистов, которые воевали на стороне немцев (и с ними же отступали на Запад), осудили главный раввин Польши Михаэль Шудрих, один из лидеров «Гражданской коалиции» Бартоломей Сенкевич, член руководства партии «Левица Разем» Андиан Зандберг.

Даже потомки офицеров антисоветской Армии Крайовой написали Дуде письмо, в котором напомнили о «славных» страницах истории Свентокшиской бригады. Но президент все равно «ведет себя так, как будто ничего об этом не знает».

5. Земли, подаренные Сталиным

По окончании войны Польша очень хотела получить обратно территории, которые в сентябре 1939 года заняла Красная Армия (в особенности Львов). Но позиция Сталина была непреклонной: «Мы украинской землей не торгуем».

Другими землями «вождь народов» торговал охотно. В случае с Польшей это была даже не торговля, а благотворительность.

С легкой руки Сталина Варшава получила контроль над так называемыми «возвращенными землями» (или «немецкой Польшей») и обширный выход к Балтийскому морю.

По мнению советского руководства, это с лихвой компенсировало полякам потерю Западной Украины и Западной Беларуси.

В общем, кровожадности «главному союзнику Гитлера» в 1945 году не хватило.

Вместо того, чтобы высасывать соки из ненавистной Польши (как высасывали соки из Веймарской республики после окончания Первой мировой), Сталин отчего-то изыскивал для нее компенсации. Да еще какие! Как показывает история, можно было сильно не стараться. Хоть с Гданьском и Шецином, хоть без них, Польша своего отношения к России не меняет.