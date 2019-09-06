Выбираем недорогую систему пожаротушения для магазина или ТЦ

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Выбор системы пожаротушения очень важен для магазина и торгового центра. В местах массового скопления людей нельзя не подумать об их безопасности и возникновении чрезвычайных ситуаций

Кроме того, убытки, которые приносит пожар, исчисляются миллионами. Особенно, если в магазине есть складские помещения.

Что подразумевает система пожаротушения в магазине? Какие системы лучше выбрать? И какие из них наиболее передовые? Рассмотрим в этой статье.

Критерий выбора пожаротушения в магазине

Главным критерием выбора противопожарной системы является пожарная нагрузка помещения. Она зависит от того, что хранится в магазине и того тепла, которое будет выделяться при пожаре.

Если это лакокрасочный магазин, то пожарная нагрузка будет очень высокой, так как при возгорании выделяется огромное количество тепла. Если же это цветочный магазин, то система пожаротушения может быть более простой.

Особенности противопожарных систем для магазинов и ТЦ

Системы на основе тонкораспыленной воды являются наиболее современными и безопасными как в России, так и на Западе. В таких системах используют модули пожаротушения тонкораспыленной водой, которые размещают под потолком. На сегодня это самое недорогое решение.

Пожарные гидранты и дренчерные установки считаются устаревшим видом оборудования. Они потребляют много воды, требуют емкости и резервуары. Еще один минус – серьезное повреждение водой помещения в случае пожара. Эти недостатки привели к тому, что они практически не используются в магазинах.

Также в торговых центрах нельзя устанавливать газовые, порошковые и аэрозольные противопожарные системы. Они вредны для человека, дороги, сложны в обслуживании и имеют другие минусы.

Технология пожаротушения при ТРВ

В данной системе используется водная аэрозоль или водяной туман. Количество жидкости при технологии тонкораспыленной воды, по сравнению с гидрантами, снижается в несколько раз. ТРВ можно применять даже не боясь замыкания.

К другим большим преимуществам относится подавление начавшегося возгорания, осаждение дымовых золей и ядовитых газов.

Раньше такие установки делали только за рубежом. В последние несколько лет их научились делать и у нас, в России, заказать систему пожаротушения для магазина теперь совсем недорого!

Есть и российские противопожарные системы ТРВ на основе импортных, но они заметно дороже, а по качеству не лучше отечественных. Системы используются в магазинах, складских помещениях, жилых зданиях разной этажности и других крупных помещениях.

Датчики дыма

Датчики дыма до недавнего времени активно использовались в магазинах. Но большим шагом вперед в противопожарной безопасности стала разработка видеодетекторов дыма. Они способны обнаружить начавшийся пожар до того, как он принесет ущерб.

Видеодетекторы дыма применяются в тоннелях, железнодорожных складах, торговых центрах и так далее. В этом направлении есть и отечественные разработки. У такого прибора большая дальность обнаружения пламени и широкий угол обзора. Датчик регистрирует разные виды пламени, в том числе от синтетики.

Системы эвакуации

Огнеупорные перегородки позволяют защитить от огня людей в образовательных, торговых, офисных центрах, банках, складских помещениях.

Для ускоренного выхода людей из больших помещений во время пожара, например, кинотеатров, хорошо помогают двери с системой разблокирования «антипаника». Они обеспечивают выход даже при задымлении и темноте.

Также весьма эффективны для магазинов системы «самоспасения». Их устанавливают на полу либо крепят в специальном футляре на потолке.

Надежная защита от пожара в магазинах – очень актуальный вопрос. И хотя рынок противопожарного оборудования у нас стал развиваться недавно, российским разработчикам есть что предложить в этой сфере.

Подготовлено по материалам компании «АФЕС» - российского производителя систем пожаротушения.