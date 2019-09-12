Формы для производства тротуарной и облицовочной плитки

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Плиточные материалы пользуются повышенным спросом в строительной сфере

Они отличаются простотой выполнения монтажных работ, высокими показателями эстетичности и прочности, экологической чистотой и безопасностью для пользователей. Производство тротуарной или облицовочной плитки осуществляется с помощью специальный форм, которые обеспечивают соблюдение установленных геометрических размеров каждого отдельного элемента.

Особенности изготовления тротуарной плитки

В процессе производства брусчатки используются различные технологии:

• вибропрессование;

• вибролитье;

• применение полимерпесчаных смесей.

Традиционно плиточные элементы выпускаются в форме прямоугольника, квадрата или ромба. При желании можно изготовить изделия-многоугольники. Формы для тротуарной плитки создаются из полипропилена, прочного пластика, резины, полиуретана, силикона или металлических сплавов. Повышенным спросом пользуется пластиковая продукция, так как она отличается легким весом, доступной стоимостью, простотой эксплуатации, износостойкостью и долговечностью.

Многие производители тротуарной плитки предпочитают работать с силиконовыми формами, которые имеют много положительных характеристик:

• прочность;

• эластичность;

• возможность создавать продукцию с различными конфигурациями;

• отображение на готовой плитке мельчайших деталей рисунка;

• удобство работы.

При использовании полистирольных форм производители получают возможность идеально передавать в готовой плитке фактуру натурального или искусственного камня. Емкости защищены по внутренней стороне специальной пленкой. Это значительно упрощает выход изделий. Формы из полистирола не нуждаются в предварительном замачивании для очистки после производства плитки.

Чем отличаются формы для производства облицовочной плитки

Облицовка стеновых или напольных поверхностей – это популярный метод декоративной отделки строительных конструкций. Применение фасадных материалов имеет много преимуществ:

• эстетичность внешнего вида здания;

• высокая скорость выполнения монтажных работ;

• возможность проводить облицовку в любое время года;

• одновременная декоративная отделка и утепление строительного объекта;

• отсутствие необходимости предварительной подготоки стеновой поверхности.

В процессе изготовления форм для декоративной плитки обычно используется АБС-пластик, толщина которого составляет не менее 2 мм. Готовые изделия имеют высокие прочностные показатели. Они длительное время не теряют своих первоначальных размеров и расцветки. Плиточные формы способны выдерживать до 200 заливок бетонной смеси. Они позволяют получать высококачественную продукцию с высокими эксплуатационными свойствами. Пластиковые емкости позволяют получить изделия, в точности имитирующие фактуру кирпича, дерева или натурального камня. Они хорошо очищаются от остатков цементно-песчаной смеси или композитных материалов.