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Глава Ростеха рассказал о сроках запуска сети 5G на российском оборудовании

09:00 16.09.2019
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"Ростех" может произвести оборудование для 5G и запустить опытную сеть в 2022-2023 году, пишет РБК со ссылкой на главу корпорации Сергея Чемезова.

По словам Чемезова, при этом локализация производства будет возможна только в России.

"Технологии имеются, мы можем это оборудование произвести. Уже есть наработки, и я думаю, что в 2022-23 году мы сможем создать опытную сеть в одном из регионов", - сказал он.

Сейчас "Ростех" ставит своей задачей представить стратегический план создания 5G в России. Как отметил Чемезов, в случае партнерства с другими странами само производство должно производиться на территории РФ, даже если таким партнером будет Huawei.

"Отдельные модули или комплектующие должны производиться полностью здесь. Иначе смысла не будет, и мы опять будем полностью зависеть от внешнего производителя. Понятно, что договариваться с Европой или Америкой сейчас почти невозможно, там мало конструктива. Восточная Азия - вполне...", - заявил глава "Ростеха".

О том, что правила локализации производства телекоммуникационного оборудования под 5G-сети должны быть "довольно жесткими", говорил ранее и вице-премьер Максим Акимов. По его словам, на создание сети связи пятого поколения компаниями будет затрачено около 650 млрд рублей, и было бы нежелательно, чтобы все эти деньги (или значительная их часть) были отданы зарубежным вендорам - поставщикам оборудования (Cisco, Huawei, Nokia). При этом Россия пока не производит оборудования для 5G - все пилоты запускались операторами на технологиях иностранных вендоров.

Темы: IT-технологии, Интернет и сети, Новые технологии, Ростехнологии
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Комментарии читателей
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16.09.2019, 14:12
Гость: дык,

5G простым пользователем никто и не предоставит. в одной новостной передаче в бегущей строке так и написали, что ближайшие годы все частоты 5G будут в распоряжении исключительно служб безопасности и правительства. так что какой бы оператор вам ни обещал новинку, на самом деле это будет 4G.
16.09.2019, 13:52
Гость: Не трынди

Многое диссипировало,
но
многое осталось и работает в полную силу.
16.09.2019, 13:37
Гость: ГЫ-ГЫ

Англичане ружья кирпичом не чистят..
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