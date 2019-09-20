Стекломаты: виды, характеристики и основные сферы применения материала

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Современные стекломаты не содержат вредных веществ, способных негативно влиять на окружающую среду или человека

Стеклоткань и стекломаты получили широкое распространение в разных сферах. Одной из них является автомобильная. Эти материалы используются для изготовления частей кузовов, спойлеров, бамперов. Они удобны в работе, позволяют формировать самые сложные конструкции. Их неоспоримым преимуществом признана высокая прочность. Кроме того, стеклоткань обладает способностью гасить колебания.

Что представляет собой стекломат

Материал имеет структуру их хаотично расположенных многочисленных волокон. Они соединяются в нетканое полотно белого цвета, не имеющего запаха. В состав входят рубленные нити, прошедшие этап прессования. Между собой они склеены полимерным составом. Стекломат отличается крепостью, легким весом. Он не пропускает воду и может выдерживать значительные температурные колебания.

Выпускается полотно в рулонах. Их ширина, как правило, имеет 125 см. Стоимость материала варьируется в зависимости от плотности, веса и типа.

Существует несколько видов, различающихся типом применяемого для производства сырья. Порошковые варианты создаются из волокон, содержащих щелочи. Они имеют рыхлую структуру и малую плотность. Невысокие показатели и по отношению к гибкости.

Эмульсионные стекломаты состоят из волокон, склеенных эмульсиями. Их плотность вдвое выше, по сравнению с предыдущим вариантом. Преимущество материала – способность противостоять механическим и химическим воздействием. Длинноволокнистые – создаются из жгутов. Для их соединения применяется полимерный клей. Плотность изделий может варьироваться от 100 до 900 г/м2.

Характеристики и преимущества материала

Популярность матов из стеклянных волокон обуславливается наличием целого списка неоспоримых преимуществ. К их числу относятся:

простота обработки;

простота обработки; возможность окрашивания и покрытия лаками;

низкие показатели теплопроводности;

высокая стойкость к негативному воздействию влаги;

длительный срок службы готовых изделий;

сравнительно невысокая стоимость;

способность противостоять температурным перепадам в широком диапазоне;

отсутствие чувствительности к воздействию прямых солнечных лучей;

противостояние негативному влиянию органических и химических соединений;

высокий уровень адгезии к другим материалам;

отличные электроизоляционные характеристики;

универсальность использования.

Современные стекломаты не содержат вредных веществ, способных негативно влиять на окружающую среду или человека. Они могут применяться не только для создания частей кузовов автомобилей. На их основании производятся корпуса лодок, катеров, катамаранов, гидроциклов и других видов водной техники. В промышленной и строительной отраслях их используют для формирования армирования и оснащения гидропредохранительных покрытий. Благодаря им осуществляется упрочнение и укрепление автомобильных дорог из асфальтобетона. Они позволяют отказаться от более массивных утеплителей.