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В России создают истребитель шестого поколения

12:43 23.09.2019
СУ-57
СУ-57. Фото с сайта mil.ru
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В России разрабатываются истребители шестого поколения, основной отличительной особенностью которых станет опциональная возможность пилотирования. Базовый вариант истребителя предлагается сделать беспилотным.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал Сергей Хохлов (гендиректор государственного научно-исследовательского института авиационных систем).

По его словам, все остальные характеристики новых истребителей будут являться улучшением уже существующих. «Еще быстрее, еще маневреннее, еще незаметнее и т.д.", - сказал Хохлов.

Напомним, первый полет истребителя Су-57 (пятое поколение) состоялся в 2010 году. До конца текущего года первый серийный самолет должен пополнить состав ВКС России.

Темы: Военная авиация РФ, Военные технологии, Авиастроение
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Комментарии читателей
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23.09.2019, 16:04
Гость: Ник16

Пока этой высокотехнологичной игрушкой не был сбит ни один вражеский самолёт. К примеру наши ВКС и ПВО хвастливо заявили, что закроют сирийское небо от любых нападений, однако израиль регулярно и без потерь бомбит военные объекты на территории Сирии. Так что ещё неизвестно кому в тряпочку молчать.
А показушные испытания на полигонах не убеждают.
23.09.2019, 15:48
Гость: Ух ты!

Двуплан, получается, не по русски, а биплан прямо из русской старины.
23.09.2019, 15:46
Гость: Вишь ли

Что такое С400 - никому не ведомо ибо во всех горячих точках он хранит гордое молчание.
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