В России создают истребитель шестого поколения

12:43

В России разрабатываются истребители шестого поколения, основной отличительной особенностью которых станет опциональная возможность пилотирования. Базовый вариант истребителя предлагается сделать беспилотным.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал Сергей Хохлов (гендиректор государственного научно-исследовательского института авиационных систем).

По его словам, все остальные характеристики новых истребителей будут являться улучшением уже существующих. «Еще быстрее, еще маневреннее, еще незаметнее и т.д.", - сказал Хохлов.

Напомним, первый полет истребителя Су-57 (пятое поколение) состоялся в 2010 году. До конца текущего года первый серийный самолет должен пополнить состав ВКС России.