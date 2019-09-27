Опубликовано видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке

14:18

Министерство обороны РФ опубликовало видео пуска сверхзвуковой крылатой ракеты "Оникс", предназначенной для борьбы с кораблями. Полет ракеты, который осуществлялся с комплекса береговой обороны "Бастион" Тихоокеанского флота, прошел в штатном режиме, ракета успешно поразила судно-мишень на дистанции более 200 километров.

Безопасность ракетной стрельбы обеспечивали десять боевых кораблей и самолетов морской авиации.

Учебный пуск проходил на Чукотке.

Комплекс "Бастион" в состоянии поразить морские цели на расстоянии 350 километров, а наземные - 450 километров, пишет РГ. В стандартный состав батареи "Бастионов" с противокорабельной ракетой "Оникс" входят четыре самоходных пусковых установки, машины боевого управления, автомобиль обеспечения боевого дежурства и четыре транспортно-заряжающие машины.