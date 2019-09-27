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Опубликовано видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке

14:18 27.09.2019

Министерство обороны РФ опубликовало видео пуска сверхзвуковой крылатой ракеты "Оникс", предназначенной для борьбы с кораблями. Полет ракеты, который осуществлялся с комплекса береговой обороны "Бастион" Тихоокеанского флота, прошел в штатном режиме, ракета успешно поразила судно-мишень на дистанции более 200 километров. 

Безопасность  ракетной стрельбы обеспечивали десять боевых кораблей и самолетов морской авиации.

Учебный пуск проходил на Чукотке. 

Комплекс "Бастион" в состоянии поразить морские цели на расстоянии 350 километров, а наземные - 450 километров, пишет РГ. В стандартный состав батареи "Бастионов" с противокорабельной ракетой "Оникс" входят четыре самоходных пусковых установки, машины боевого управления, автомобиль обеспечения боевого дежурства и четыре транспортно-заряжающие машины.

Темы: Вооружения в России, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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27.09.2019, 19:10
Гость: Время Ч.

Лучше расскажи как выгнать с твоей Украины всю хохло-американскую шайку.
27.09.2019, 19:09
Гость: Время Ч.

Не надоело эту байку гонять про "старое советское оружие"? Вам уже и видео показывают, ан нет - мультики у вас все равно.
27.09.2019, 17:28
Гость: andrei_nekrasov

Вопрос , который Кеннеди задал своему министру обороны в кульминационный момент Карибского кризиса, был прост до предела - Вы можете гарантировать , что ни одна русская бомба не упадет на Америку . Он до сих пор полностью определяет позицию Америки по отношению к странам, котрые обладают водородной бомбой . Самые последние истории с Ираном и КНДР только в очередной раз подтверждают это . Бряцание старым оружием кремлевскими хитрецами имеет единственной целью одурачить своих собственных православных . Единственное их эффективное оружие сегодня - это Трамп со всеми своими стратегическими партнерами , которые всеми силами стараются помочь Путину в этой игре . На бочке - все бесконечные ресурсы бывшей России. Пока копейки , заработанные каторжным трудом на галерах , тухнут на полочках форт Нокса , а родственники новых слуг русского народа изнемогают на табачных плантациях поблизости от этого гиблого места , дяде Сэму бояться нечего , во всяком случае уж не противокорабельной ракеты наподобие той , что делал когда - то Челомей . А тогда ведь разговор был коротким - и по боеголовкам , и по авианосцам , и по всему остальному . Даешь мегатонны. Чего там церемониться , какая там точность
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