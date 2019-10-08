Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту отложили из-за древней усадьбы

15:45

Движение грузовых поездов по Крымскому мосту будет запущено не ранее июня следующего года.

Как сообщает РБК, решение об изменении проекта была принято из-за сделанной в 2018 году археологической находки. В частности, на пути строительства была обнаружена античная усадьба времен Боспорского царства Манитра.

Обнаруженный комплекс включает в себя 40 помещений и 9 дворов. Он датируется концом V - началом III века до н. э.

Ученые считают, что усадьба была жилой порядка 150 лет. На ее месте были обнаружены посуда для виноделия, глиняные бочки для зерна, амфоры для масла и алтари. Также было найдено множество столовой и кухонной керамики и более 300 античных монет.

По результатам экспертизы было принято решение о переносе участка дороги на 140 метров южнее. При этом возросли и бюджетные расходы на строительство - с 27,66 млрд до 31,04 млрд рублей.

Отмечается, что движение пассажирских поездов будет запущено по графику - в декабре текущего года.