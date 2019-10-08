]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту отложили из-за древней усадьбы

15:45 8.10.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
Материалы по теме:

Движение грузовых поездов по Крымскому мосту будет запущено не ранее июня следующего года.

Как сообщает РБК, решение об изменении проекта была принято из-за сделанной в 2018 году археологической находки. В частности, на пути строительства была обнаружена античная усадьба времен Боспорского царства Манитра.

Обнаруженный комплекс включает в себя 40 помещений и 9 дворов. Он датируется концом V - началом III века до н. э.

Ученые считают, что усадьба была жилой порядка 150 лет. На ее месте были обнаружены посуда для виноделия, глиняные бочки для зерна, амфоры для масла и алтари. Также было найдено множество столовой и кухонной керамики и более 300 античных монет.

По результатам экспертизы было принято решение о переносе участка дороги на 140 метров южнее. При этом возросли и бюджетные расходы на строительство - с 27,66 млрд до 31,04 млрд рублей.

Отмечается, что движение пассажирских поездов будет запущено по графику - в декабре текущего года.

Темы: Крым, Археология
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.10.2019, 20:43
Гость: Пятровне

Не надо завидовать.
08.10.2019, 19:36
Гость: Ляксевна,ну ты прям

маркшейдер....Не только историк и публицист.
08.10.2019, 17:46
Гость: Татьяна Алексеевна

Однозначно, надо переносить участок дороги.
Все комментарии (4)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.