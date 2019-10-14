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Рынку робототехники в России предрекли 80-кратный рост

12:46 14.10.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Российский рынок решений в сфере робототехники (ИИ) к 2024 году по прогнозам вырастет в 80 раз. Его объем составит 160 миллиардов рублей.

«В 2018 году российский рынок решений в сфере ИИ (искусственного интеллекта — прим.ред.) составил 2,1 миллиарда рублей, к 2024 году он увеличится до 160,1 миллиарда рублей», — об этом сказано в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.

Причем в ведомстве ожидают, что эта тенденция коснется всего мира. Рынок решений в сфере ИИ вырастет с 21,5 миллиарда долларов в 2018 году до 137,2 миллиарда долларов в 2024 году. Кроме того, российская сфера нейротехнологий, по прогнозам, увеличится к 2024 году до 8,2 миллиарда рублей с 0,1 миллиарда рублей в 2018 году.

В документе также сказано, что развитие искусственного интеллекта должно улучшить ситуацию в российском здравоохранении. В частности, повысится качество медицинских услуг и точность диагностики. Как следствие — увеличится продолжительность жизни россиян.

Дорожную картуразвития «сквозной» цифровой технологии «Нейротехнологии и искусственный интеллект» одобрил президиум правкомиссии по цифровому развитию и использованию информтехнологий для улучшения уровня жизни.

Темы: Россия, Робототехника
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Комментарии читателей
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14.10.2019, 16:10
Гость: Виктор.Красноярск

Вот как раз тем самым боком и есть.
14.10.2019, 15:48
Гость: ABCD

Власть готова делать что угодно, лишь бы не платить своим гражданам зарплату. Не о этих ли "25 миллионах высокотехнологичных рабочих мест" говрил добрый царь? Я имею ввиду успешную карьеру китайских роботов в РФ.
14.10.2019, 15:30
Гость: ser

ты попутал слова, не количество роботов вырастет, а растёт рынок, где эти роботы будут востребованы
твои пылесосы тут никаким боком
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