Пламегаситель и катализатор: что лучше

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Пламегаситель —это одна из составляющих глушителя

Его используют в выхлопной системе в качестве альтернативы катализатора. Цель использования агрегата заключается в том, чтобы снизить температуру газов и уменьшить их энергию.

Особенности устройства агрегата

Из-за достаточно высокой скорости отработанных газов, пламегаситель производится устойчивым к повышенным температурным режимам и механическим нагрузкам. Из камеры выпускаются импульсы отработанных газов. Задача пламегасителя состоит в том, чтобы снизить температуру этого потока и превратить его в медленный поток. На агрегат действуют:

1. Меняющиеся потоки отработанных газов.

2. Вибрации от работающего мотора.

3. Вибрации плохо закрепленного глушителя.

4. Грязь и соль, прилипающие к горячим частям агрегата.

Чтобы сделать устройство максимально качественным, его корпус изготавливают двухслойным. Звуковые волны гасятся и не создают характерный дребезг. Газы, которые вырываются из цилиндра, не разрушают пламегаситель. Ознакомиться с ассортиментом современных пламегасителей можно на сайте https://catanet.ru/service/ . Наружный слой пламегасителя должен быть не только прочным, но и устойчивым к коррозии. Чтобы снизить звук, используются наполнители, обычно из минеральной ваты. Также в качестве наполнителя применяется базальтовые смеси. Если пламегаситель не имеет должного объемы, то слышится характерный дребезг.

Качественные пламегасители имеют третью камеру с диффузором. Это позволят снизить уровень шума выхлопных газов до минимально возможного. Третья камера существенно снижает износ набивки. После износа пламегасителя перед автолюбителями встает вопрос: чем его заменить?

Пламегаситель или катализатор

В отличие от описываемых устройств, катализаторы стоят дороже. При его изготовлении используются редкие и дорогие металлы. Катализаторы имеют незначительный срок службы. Одним из факторов, влияющих на срок службы является некачественный бензин. Если катализатор выходит из строя, то возможны самые разные неприятности: от снижения мощности двигателя, до заполнения салона газами.

Пламегаситель используют вместо катализатора прежде всего потому, что они импульсное давление выхлопных газов выравнивают. Если использовать катализатор, то выхлопной тракт уменьшается, что ведет к потере мощности. Замену производят обычно в процессе тюнинга. Катализаторы имеют некоторое преимущество перед пламегасителями: они имеют более привлекательные экологические показатели.

