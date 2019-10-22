Особенности твердотопливных котлов

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В продажу поступают одноконтурные и двухконтурные варианты твердотопливных котлов

Твердотопливные котлы – отопительное оборудование, работающее благодаря сжиганию твердых природных материалов: пеллет, торфа, брекетов, угля, дров и даже навоза. Применение систем данного типа особенно рекомендуется жителям регионов с затрудненной подачей электроэнергии и газа.

Характерные преимущества:

- Широкий выбор и доступные цены на топливо;

- Низкая стоимость эксплуатации в сравнении с прочими, в том числе, газовыми моделями котлов.

Основные минусы: необходимость монтажа дымоотвода (в процессе сжигания топлива будет образовываться довольно много дыма) и наличия места для хранения угля, торфа, дров и т.д. В сравнении с электрическими или газовыми экземплярами, твердотопливные котлы имеют низкую отдачу тепла.

Ассортимент и особенности

В продажу поступают одноконтурные и двухконтурные варианты твердотопливных котлов. Первые применяются лишь для отопления помещений, вторые (в конструкции есть дополнительный теплообменник) можно также использовать для нагревания воды. Техника может быть энергонезависимой или использовать для работы циркуляционных насосов электричество.

Оборудование можно классифицировать также по принципу сжигания топлива:

- Прямое горение. Классические модели с самой несложной конструкцией: брекеты, дрова и другие виды топлива просто сжигаются в топке;

- КДГ. В устройствах длительного горения при сжигании частично задействуется метод сжигания пиролизных (образующихся при тепловом разложении топлива под действием высоких температур) газов. КПД повышенное;

- Пиролизные. Оборудование генерирует тепловую энергию за счет сжигания пиролизных газов. Непосредственное горение топлива исключается практически целиком. Учтите, что поролизные котлы требовательны к влажности топлива – максимум 20%.

При выборе отдельное внимание нужно уделять материалам изготовления теплообменника. Это может быть закаленная сталь или чугун. Чугунные котлы работают не менее 25-30 лет и не склонны к коррозии. Однако они очень тяжелые, поэтому без строительства специального фундамента не обойтись.

Варианты из стали предлагаются по более доступной цене. Им требуется меньше времени на разогрев, однако и остывают они в разы быстрее.

Основные технические параметры:

- Габариты, КПД и мощность;

- Число рабочих контуров;

- Тип топлива и способ его загрузки (дополнительно можно приобретать автоматику);

- Наличие/отсутствие варочной конфорки.

Твердотопливные модели выпускаются только напольными. Настенных котлов данного типа не существует.

