Горбачев и Гитлер

Сергей Черняховский: «Все, что хотел сделать с СССР Гитлер, сделал Горбачев. СССР был приведен к экономической катастрофе и разделу на части, народ ограблен и унижен»

Сергей Черняховский. Фото с сайта izborsk-club.ru

Долгое время казалось, что если есть и может быть наглядно показан людям образец абсолютного зла, то это Гитлер.

Он открыто призывал к уничтожению людей – причем не по факту свершения ими тех или иных действий, а по факту объявления их неполноценными по расовому происхождению.

Он открыто объявлял имеющим право на достойную жизнь лишь свой народ и ставил задачей во имя этой цели порабощение остальных.

Он отрыто звал к уничтожению других стран и их ограблению.

Он культивировал насилие и войну.

Он не только это говорил – он это делал.

Он отдавал приказы уничтожить миллионы – просто по их этнической принадлежности – и уничтожал их.

Он порабощал другие страны и народы и заставлял их быть рабами своего народа.

Он вел войны для уничтожения других стран. Захватывал их и грабил. На этом фоне даже то, как он обходился со своими политическими противниками – бросал в тюрьмы, пытал и уничтожал – не выглядит особо чудовищным: аресты, пытки, казни – извечный арсенал политической борьбы. Он, конечно, отличался особой жестокостью, но не большей, чем императоры Древнего Рима или монархи Средневековья.

Но мало кто уничтожал миллионы и целые народы. Мало кто призывал к жестокости и уничтожению как естественному и нормальному поведению.

И мало кто объявлял свои народы имеющими право на жизнь, а другие - таким правом не обладающими изначально, по рождению.

И никто на тот момент не уничтожил столько миллионов и не развязал столь кровопролитных войн, как он.

Горбачев может показаться прямой противоположностью. Горбачев говорил про мир без насилия. Горбачев говорил о том, что нужно избежать угрозы войны. Горбачев звал к разоружению. Горбачев осуждал ненависть и кровопролитие. Горбачев призывал отказаться от того, чтобы интересы одних стран и классов рассматривались как более важные, чем интересы других стран и классов.

Горбачев звал всех помириться и договорится со всеми и провозглашал некие неведомые «общечеловеческие ценности».

Звал к «консенсусу» и согласию. Звал решать конфликты через переговоры и никогда не использовать насилие в политической борьбе.

Белый, толстый, чистый, пушистый. Только залитый кровью и грязью.

Гитлер честно сказал: «Я завоюю весь мир. Право на жизнь и на счастье имеют только арийцы. Все, кто не арийцы – либо встанут к стенке, либо станут рабами арийцев. Идите и убивайте!». Он все сказал честно - и никого не обманывал.

Кто не понял или не посмел сопротивляться – сдались на милость, согласившись на рабство.

Кто понял и имел смелость – известно, что сказали. И что сделали: стали драться. И честно и прямо, актами прямого действия, объяснили претендентам на господство, где их место.

И Гитлер оказался достаточно честным и последовательным: не бежал из Берлина, когда его штурмовали советские войска, и как солдат, застрелился, увидев, что проиграл.

В отношении Советского Союза – он хотел его уничтожить. Страну разделить на части, народ ограбить, уничтожить его культуру, приучить к рабству и неграмотности, превратив в тягловых животных, рабочую скотину. И не сумел.

И все, что хотел сделать с СССР Гитлер, сделал Горбачев. Обещавший и провозглашавший только хорошее, мирное и доброе: СССР был приведен к экономической катастрофе и разделу на части, народ ограблен и унижен, страна залита кровью, людские и производственные потери оказались сравнимы с последствиями гитлеровского нашествия.

Причем Горбачев никогда не объявлял это своей целью – он говорил о противоположном: что кровь нельзя лить ни в коем случае, убивать нельзя даже врагов, Советский Союз и социализм нужно сохранить…

Гитлер не лгал никогда и прямо говорил, что будет убивать и кого он будет убивать. Горбачев говорил, что никого убивать не нужно, но создавал мир и условия, в которых люди начали убивать друг друга.

Гитлер начал войну, которая, если считать с Мюнхена, длилась семь лет и привела к гибели 50 миллионов человек. Горбачев, разоружив и разрушив СССР, одобрив вторжение США в Ирак еще в 1990-м году и заставив ГДР согласиться на аннексию ее ФРГ, отдав Афганистан исламистам, открыл дорогу серии непрекращающихся войн, которые длятся уже почти треть века.

И сколько миллионов погибло в их ходе – точно сказать не может никто. В России за распад страны жизнью заплатили около 15 миллионов человек, в Ираке – миллион, сколько в республиках Союза, Ливии, Сирии, Югославии, Афганистане – не может точно сказать никто.

Гитлер звал убивать. Горбачев призывал не сопротивляться убийству.

Гитлер говорил, что несет в мир то старое, и, по его мысли, здоровое, что властвовало в мире всегда: животный инстинкт хищника. И звал свой народ жить по законам хищников, стать хищниками: убивать и властвовать.

Горбачев говорил, что несет в мир то новое, чего никто якобы никогда не видел: «новое политическое мышление» и, по его мысли, здравое и разумное – покорность травоядного животного. И звал свой народ жить по законам травоядных, став жертвами: покоряться и не сопротивляться. Мечта мещанско-интеллигентных городских матерей: приучить ребенка на улице не драться, когда на него будут нападать, и тихо отойти в сторонку.

Гитлер учил свой народ: «Убивай других и властвуй над ними! Лучше умереть, чем сдаться!».

Горбачев учил свой народ: «Расслабься и получи наслаждение. Лучше быть изнасилованным, чем получить хоть один синяк».

Гитлер всегда говорил свою звериную, хищную правду.

Горбачев всегда изрекал свою животную, трусливую и безвольную ложь.

Гитлер в своем зверином инстинкте до конца дрался за свои бесчеловечные идеи и руководил уже бессмысленной, но отчаянной борьбой своей армии. Горбачев предавал и сдавал свою страну, свою партию и свой народ всегда и на каждом шагу.

Потерпев поражение, Гитлер имел честь и достоинство застрелиться, чтобы не подписывать капитуляцию и не попасть в плен к своим врагам.

Горбачев сдавался каждый раз и каждый год своей власти, отдал ее без сопротивления и гордится тем, что так и ушел, изнасилованным, но живым.

Будучи властителем полумира, обменял его корону на ковбойскую шляпу в поместье Рейгана, в которой, как в шутовском колпаке, его фотографировали гости бывшего американского президента, провозглашенного в мире «победителем коммунизма», то есть победителем того, лидером и представителем чего официально был когда-то Горбачев.

Гитлер шел в нашу страну, чтобы разгромить СССР. Горбачев возглавил СССР – по факту, чтобы отучить его сопротивляться.

Гитлер убивал. Горбачев развращал и разлагал.

Гитлер сделал свой народ хищными животными, которых пришлось загнать в клетки, и обрек Германию на катастрофу поражения и унижения. Но она хотя бы сражалась... Горбачев превратил свой народ в овощ и обрек СССР на обращение в ничто.

Можно ли их сравнивать? Сравнение налицо.

Кто хуже? Да, Гитлер всегда был и остается образцом абсолютного зла.

Только на фоне Горбачева – уже таким не кажется.

Просто даже абсолютное зло бывает разное. Как в эстетике: бывает прекрасное, бывает возвышенное. Но бывает ужасное и бывает низменное.

Вот Гитлер – носитель абсолютного зла, как абсолюта Ужаса.

Горбачев – носитель абсолютного зла, как абсолюта Низменности.

Гитлер это кровь. Горбачев – это кровь и грязь.

Первый – убийца и насильник. Второй – тоже убийца, но и растлитель.

Лжец и трус.