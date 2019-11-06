]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Эксперты рассказали об одном из способов кражи данных клиентов банков

07:55 6.11.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

В "Лаборатории Касперского" назвали один из способов кражи персональных данных клиентов российских банков.

Как пишет газета "Известия", способ связан через похищение информации через доступ к рабочей почте сотрудников финансовых организаций.

Так, сотруднику банка могут прислать "приглашение" на аттестацию на фальшивом HR-портале, где ему предлагают ввести логин и пароль от рабочей почты. В большинстве случаев у сотрудников эта просьба не вызывает подозрения, они считают, что это обязательная процедура, которая может принести денежные бонусы.

Далее, на ложном портале сотрудника просят авторизоваться через логин и пароль от рабочей почты, после чего эта информация пересылается мошеннику. Получив эти данные, злоумышленник получает доступ к корпоративной переписке, которая может содержать и файлы с персональными данными клиентов.

"Если логины и пароли от баз данных с персональной информацией о клиентах или сами базы пересылаются в открытом виде, то злоумышленники и их получат в распоряжение", — рассказали в "Лаборатории Касперского".

В последние месяцы стало известно о нескольких крупных утечках персональной информации клиентов крупных банков. Так, в распоряжении мошенников оказались данные клиентов "Сбербанка" и "Альфа-банка".

Темы: Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.