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«Росатом» назвал сумму создания квантового компьютера

10:18 8.11.2019
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Госкорпорация «Росатом» заявила о разработке проекта квантового компьютера. Как пишет газета «Ведомости», на проект выделено порядка 24 миллиарда рублей.

Как рассказала изданию директор по цифровизации «Росатома» Екатерина Солнцева, больше половины этих средств (13,3 млрд рублей) будут выделены из бюджета, а оставшаяся сумма (10,4 млрд рублей) — из средств госкорпорации и других компаний, которые будут привлечены к проекту.

Отмечается, что к 2024 году планируется создать четыре типа квантовых компьютеров размером от 50 до 100 кубитов. Экономический эффект от этого проекта ожидается не ранее чем через пять лет.

На сегодняшний день в России создана система только из двух кубитов. Квантовые процессы будут производиться с нуля с применением зарубежных комплектующих.

В госкорпорации считают, что создание квантового компьютера к 2024 году позволит России стать одним из лидеров в этой области.

В 2019 году компания Google заявила о квантовом превосходстве. Компания создала устройство Sycamore, которое обладает скоростью вычислений в 100 миллионов раз быстрее обычных компьютеров. Там отмечают, что на решение которых у современного суперкомьютера уйдет несколько тысяч лет, новое устройство решает за несколько минут. 

Темы: Росатом
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Комментарии читателей
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08.11.2019, 16:50
Гость: брехня

Это обычный распил научных средств. Уже замучился что либо объяснять. Даже волновой компьютер сделать проблематично. Но если сделать его с использованием СВЧ излучений шанс есть что-то сделать в обозримом будущем. Правда и размеры будут ого-го. На первом этапе важно показать возможность работать с фазами и хранить информацию по фазам. Всё остальное туфта.
Надело правящим ... что либо объяснять. Им важен распил и понты. А результат - чем хуже тем лучше. Массовка всёравно дальше вчерашнего дня не помнит
и помнить не хочет. Как и болтуны около кремлёвские. Да и вроде как оппозиционные также не особо помнят. Очень удобно для понтов.
08.11.2019, 15:22
Гость: Что на строительстве

аэс уже воровать разучились?
08.11.2019, 14:56
Гость: mesozoic_2

На бредовую затею "квантового компьютера" (никто ничего еще не показал на Западе, десятилетиями только обещают - "вот-вот", некоторые проблемы там не преодолимы теоретически = ограничение на точность) решили распилить из бюджета 2 млрд баксов?
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