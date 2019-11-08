«Росатом» назвал сумму создания квантового компьютера

10:18

Госкорпорация «Росатом» заявила о разработке проекта квантового компьютера. Как пишет газета «Ведомости», на проект выделено порядка 24 миллиарда рублей.

Как рассказала изданию директор по цифровизации «Росатома» Екатерина Солнцева, больше половины этих средств (13,3 млрд рублей) будут выделены из бюджета, а оставшаяся сумма (10,4 млрд рублей) — из средств госкорпорации и других компаний, которые будут привлечены к проекту.

Отмечается, что к 2024 году планируется создать четыре типа квантовых компьютеров размером от 50 до 100 кубитов. Экономический эффект от этого проекта ожидается не ранее чем через пять лет.

На сегодняшний день в России создана система только из двух кубитов. Квантовые процессы будут производиться с нуля с применением зарубежных комплектующих.

В госкорпорации считают, что создание квантового компьютера к 2024 году позволит России стать одним из лидеров в этой области.

В 2019 году компания Google заявила о квантовом превосходстве. Компания создала устройство Sycamore, которое обладает скоростью вычислений в 100 миллионов раз быстрее обычных компьютеров. Там отмечают, что на решение которых у современного суперкомьютера уйдет несколько тысяч лет, новое устройство решает за несколько минут.