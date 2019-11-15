ТОП-5 сайтов для размещения объявлений об услугах: бесплатно, просто, с первыми звонками уже сегодня

21:22

Найти заказчиков для своей услуги в своем городе можно разными путями

1. Сервис объявлений «EDC.SALE»

Сайт объявлений о услугах «EDC.SALE» – это не просто одна из самых динамично развивающихся досок объявлений, куда можно разместить предложение о продаже продукции, но и прекрасная возможность продвижения своих услуг и сервисов. Для начала вам понадобится определиться, как себя позиционировать. Некоторые заказчики предпочитают частных исполнителей. Общеизвестно, что их услуги дешевле, а качество порой ничуть не уступает работе, которая выполнена компанией с известным именем. Впрочем, нет ничего плохого в том, чтобы изначально позиционировать себя как сервис с большим штатом специалистов.

Регистрация на «EDC.SALE» для размещения информации об услугах не требуется, но создание аккаунта позволит потенциальным заказчикам убедиться в вашей серьезности. При желании можете воспользоваться услугами Премиум-аккаунта. Эта функция очень хорошо подходит для тех, кто хочет привлекать клиентов на постоянной основе. Создайте всего одно объявление и поддерживайте его эффективность путем фиксирования, выделения желтым цветом и поднятия. Этой функцией одинаково успешно пользуются и частные мастера, и большие компании.

Большое количество объявлений с рекламой своих услуг размещают на веб-сайте «EDC.SALE» пользователи, которые задействованы в операциях с недвижимостью. Это частные маклеры, представители агентств недвижимости. В последнее время активно присоединяются к ним, привлекая клиентов для своих услуг, СТО, сервисы ремонта компьютерной техники, частные мастера по ремонту квартир и многие другие специалисты.

«EDC.SALE» - это не просто удобная и практичная доска объявлений для разовой продажи, но и надежный инструмент в умелых руках, когда речь заходит о продвижении своих услуг, вне зависимости от того, к какой сфере они относятся!

Посмотреть уже размещенные предложения на «EDC.SALE»

2. Сервис объявлений «Яндекс.Услуги»

Одним из хорошо известных сервисов по поиску специалистов, предоставляющих разные услуги, является сервис от крупнейшей айти компании русскоязычного сегмента интернета поискового гиганта “Яндекс”. Сразу на главной странице сервис обещает помочь решить любые задачи. Поиск услуг осуществляется с помощью поисковой строки. Например, введите “сантехник”, и вы сразу же увидите предложения частных мастеров. Наибольший отклик получают те авторы, которые указывают настоящее имя, добавляют в свой аккаунт фото и составляют качественное описание.

Связаться со специалистами можно тремя способами. Проще всего позвонить. Просто нажмите на слово “Телефон”, и появится всплывающее окно с номером. Сервис предложит вам ответить “Да” или “Нет” на вопрос “Вы договорились?”. Эта информация участвует в рейтинге специалистов и позволяет размещать специалистов не по качеству описания, а именно по обратной связи. Альтернативный вариант - воспользоваться встроенным в сервис чатом. Нажмите “Чат”, и сразу же откроется окно. Вы увидите, находится мастер в сети или нет, и сможете отправить ему свое сообщение. И еще один вариант - предложить заказ. В этом случае понадобится описать вашу потребность, указать место, цену, стоимость и оставить свои контакты.

3. Сервис объявлений «YouDo»

«YouDo» переводится с английского как “Ты делаешь” и предлагает найти надежного исполнителя, который помог бы справиться с любой задачей. Главная страница сервиса встречает посетителей большой поисковой строкой, ниже находится предложение зарабатывать, став исполнителем. Просто нажмите на ссылку и заполните профиль. Зарегистрироваться можно с помощью популярных социальных сетей или через email. Сервис «YouDo» устроен по принципу биржи. Заказчики и клиенты сами находят друг друга, сервис лишь предоставляет информацию.

На сервисе уже создали свои аккаунты большое количество частных мастеров. Среди них специалисты по грузоперевозке, уборке квартир, есть большое количество специалистов, работающих в Интернете. Востребованными являются предложения виртуальных ассистентов, удаленных секретарей, репетиторов по английскому языку и школьным предметам. Также встречаются случайные заказы, например, составить список вариантов для аренды квартиры, разово доставить документы по нужному адресу, транспортировать груз. На «YouDo» можно оставить информацию и о компании, и о услугах частного специалиста. Сервис предназначен для всех, кому требуется привлечение клиентов.

4. Сервис объявлений «Поиск Мастера»

Найти заказчиков для своей услуги в своем городе можно разными путями. Один из них - размещение информации на сайте «Поиск Мастера». Это удобный и практичный веб-сайт, в базе данных которого уже имеется более 50 тысяч мастеров. Администрация делает акцент на то, что это не посредники или большие фирмы, а именно частные мастера. Предлагают оставить свое сообщение специалистам самого разного профиля. Среди доступных вариантов - инженерные работы, строительство, ремонт и отделка, ремонт электроники, мебель, бытовая техника.

Например, вы являетесь индивидуальным предпринимателем, который предоставляет услуги в сфере ремонта айфонов. Просто зарегистрируйтесь, заполните свой профиль. Поиск Мастера позаботится о том, чтобы потенциальные заказчики сами вас находили. Одна из особенностей сервиса - форум. Каждый может стать его участником и привлекать клиентов, оставляя качественные комментарии. Например, перед заказом услуги клиенты часто задают достаточно сложные вопросы. Потратьте всего несколько минут на то, чтобы ответить на один из них, и возможно, благодарный пользователь сразу же выберет вас для выполнения уже оплачиваемого задания!

5. Сервис объявлений «Профи»

«Профи» предлагает возможность каждому желающему найти мастера по ремонту холодильников, аниматора, специалиста по производству и обслуживанию автотехники и многих других экспертов. С другой стороны, если именно вы являетесь тем самым специалистом, почему бы не создать объявление о своих услугах? Компания утверждает, что помогла найти исполнителя для почти 5,5 миллионов заказов! Для начала выберите свой регион в левом верхнем углу, а потом нажмите “Вы профи?”. Сразу при регистрации определитесь, как себя позиционировать. На выбор два доступных варианта - частный специалист и компания.

Не стоит вводить в заблуждение пользователей, ведь каждый заказчик выбирает для себя, чьими услугами хочет воспользоваться. Одни стремятся стать клиентами известной компании, в штате которой десятки мастеров. Другим больше нравится работать с частными мастерами, так как те берут меньше денег за свои услуги. На «Профи» имеется встроенная система рейтинга, которая позволяет определить, насколько качественно тот или иной мастер или компания обслуживают клиентов. Зарегистрируйтесь и разместите свою информацию!