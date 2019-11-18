23:55

Технический прогресс не стоит на месте, что отражается на качестве и функциональности бытовых девайсов

Особого разговора здесь заслуживают современные телевизоры, которые позволяют наслаждаться любимыми фильмами и концертами, не тратя время на визит в кинотеатр.

Возможности современных телевизоров

Передовые модели TV-панелей объединяют в себе функционал компьютера, Wi-Fi адаптера, мультимедийного центра. Встроенный медиаплеер современных телевизоров позволяет смотреть фильмы в формате Full HD непосредственно с USB-носителя. Почитатели веб-серфинга оценят функцию Smart TV. Эта технология позволяет подключаться к сети, чтобы изучать контент соцсетей и других сайтов. С помощью Smart-TV можно проводить полноценные Skype-конференции.

Что еще умеют современные телевизоры? Вот лишь малая часть их поразительных возможностей:

-блокировка телеканалов, не предназначенных для детского просмотра;

-авторегулировка громкости;

-формирование перечня любимых каналов;

-возможность продолжить просмотр фильма после финала официальной трансляции;

-возможность просмотра 2 каналов на одном экране.

Бренды-изготовители

Одним из самых известных производителей ТВ-панелей является компания Sony. Продукция бренда характеризуется безукоризненным качеством картинки, у которого почти нет конкурентов. Ассортимент Sony включает десятки моделей LED-телевизоров топового и бюджетного уровня. Следующим пунктом стоит познакомиться с наработками южнокорейской компании LG. Телевизоры этого бренда объединяют в себе внушительный функционал и адекватную цену. Модельный ряд производителя включает множество TV-панелей с различных разрешением, а также с поддержкой HLG и Dolby Vision. Самые современные модели телевизоров LG дополнены мощью искусственного интеллекта.

Поклонники техники из СНГ оценят телевизор Киви. Украинский бренд, появившийся в 2016 году, успешно покоряет отечественный рынок, позиционируя себя в качестве достойного конкурента крупных брендов. Руководствуясь своими же обещаниями, торговая марка Kivi старается предложить потребителю высококлассную картинку и многофункциональное управление. На сегодняшний день ассортимент компании включает устройства с диагональю от 24 до 55 дюймов.