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Компания Oppo выпустила игровой контроллер размером с автомобиль

13:29 2.12.2019

Китайская компания Oppo (занимается производством смартфонов) разработала гигантский геймпад, размеры которого сопоставимы с обычным автомобилем.


Фото с сайта ithome.com

Устройство расположено в одном из китайских торговых центров и представляет собой увеличенную версию геймпада Oppo C1

В настоящее время это самый большой контроллер в мире, с помощью которого можно действительно поиграть. 

Размеры геймпада составляют 4,002 метра в длину, ширина - 2,168 метра, толщина - 0,724 метра, сообщает Ferra.ru.

Устройство официально было занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Темы: Гаджеты, Гаджеты, Новинки IT компаний
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