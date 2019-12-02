Компания Oppo выпустила игровой контроллер размером с автомобиль

13:29

Китайская компания Oppo (занимается производством смартфонов) разработала гигантский геймпад, размеры которого сопоставимы с обычным автомобилем.



Фото с сайта ithome.com

Устройство расположено в одном из китайских торговых центров и представляет собой увеличенную версию геймпада Oppo C1

В настоящее время это самый большой контроллер в мире, с помощью которого можно действительно поиграть.

Размеры геймпада составляют 4,002 метра в длину, ширина - 2,168 метра, толщина - 0,724 метра, сообщает Ferra.ru.

Устройство официально было занесено в Книгу рекордов Гиннесса.