Компания Oppo выпустила игровой контроллер размером с автомобиль
Китайская компания Oppo (занимается производством смартфонов) разработала гигантский геймпад, размеры которого сопоставимы с обычным автомобилем.
Фото с сайта ithome.com
Устройство расположено в одном из китайских торговых центров и представляет собой увеличенную версию геймпада Oppo C1
В настоящее время это самый большой контроллер в мире, с помощью которого можно действительно поиграть.
Размеры геймпада составляют 4,002 метра в длину, ширина - 2,168 метра, толщина - 0,724 метра, сообщает Ferra.ru.
Устройство официально было занесено в Книгу рекордов Гиннесса.