Перспективная стратегия в развитии рынка консалтинговых услуг с использованием мобильных приложений для бизнеса

20:05

Новый стандарт в оказании бухгалтерских и аудиторских услуг, предложенный МЦОБ

Наступил, наконец, тот период в развитии информационного общества, когда телефон из просто коммуникационного устройства превратился в универсальный инструмент, способный оказать своему владельцу массу полезных и важных услуг. И речь идет вовсе не о функциях фото и видео камеры, калькулятора, фонаря, диктофона, и прочих опциях в меню пользователя.

По-настоящему универсальным ежедневным помощником и советчиком современный смартфон для своего владельца делают разнообразные мобильные приложения. Фактически, это такой же программный софт, но только адаптированный к выполнению собственных функциональных задач на смартфоне. В число таковых приложений входит специализированный софт, обслуживающий профессиональные интересы бизнесменов, финансистов, бухгалтеров, и менеджеров.

Что сегодня сильнее всего может заинтересовать самым серьезным образом предпринимателя, владельца бизнеса любой организационно-правовой формы и размеров? В верхней части списка подобных вопросов обязательно будет находиться администрирование и минимизация налоговых выплат, по традиции вызывающее наибольший интерес у людей бизнеса. Вот для такой категории и для таких целей разработано мобильное приложение от МЦОБ, являющееся своего рода «бухгалтером и налоговым консультантом в телефоне». В реалиях сегодняшнего дня с таким приложением, скачанным на смартфон, его владелец сможет организовать в круглосуточном режиме и в любой точке земли мобильный офис с возможностью успешного принятия всего комплекса управленческих задач.

Бухгалтер и налоговый консультант от компании МЦОБ в телефоне

О компании МЦОБ, в чьем названии аббревиатура расшифровывается, как Московский Центр Обслуживания Бизнеса, на российском рынке консалтинговых услуг знают уже более 10-ти лет. За этот внушительный период времени компания помогла в прямом смысле «встать на ноги» сотням предпринимательских структур.

Со второй половины текущего года МЦОБ предлагает всем своим клиентам бесплатно налоговое планирование со смартфона после установки на него специализированного приложения. Используя его, можно рассчитать в автоматическом режиме все установленные в законодательном порядке отчисления в бюджет после ввода владельцем смартфона исходных данных по текущим финансово-экономическим показателям экономического агента всех форм собственности (АО, ООО, ИП). Использование приложения гарантирует предпринимателю на 100% всегда корректный и своевременный расчет налоговых выплат. Установить на свой смартфон приложение смогут и не клиенты компании МЦОБ, но на платной основе. Для таких юридических и физических лиц МЦОБ предлагает бесплатный тестовый период продолжительностью 7 дней, после которого пользователь самостоятельно принимает решение установить, или отказаться.