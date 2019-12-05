Георгиевская лента. Что такое и зачем используется?

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Сегодня многие молодые люди думают, что георгиевская лента - это своеобразный аксессуар, который нужно прикрепить к одежде или сумке

Но данный символ имеет большую историю, о которой не знает подавляющее большинство людей.

Исторические данные

Началось все в XVIII веке. После войны с Турцией Екатерина II издала указ, утверждающий введение ордена Георгия. Он был разделен на 4 класса. Комплект первой степени включал:

- звезду;

- крест;

- ленту.

Последняя имела 2 оранжевых и 3 черных полосы. После этого данные цвета стали символами боевой доблести России. В 1806 году были даже введены Георгиевские знамена. Массивный крест вешался на шею на черно-оранжевой ленте. Данный символ в том или ином виде просуществовал до конца существования Русской империи.

Дальнейшая история

В 1917 году новая власть решила избавиться от старых наград и ввести новые. Но память народа невозможно было искоренить. Вполне возможно, что из-за этого первые войны СССР были не самыми удачными (сражения против Польши, Финляндии). В те года георгиевскую ленту купить не представлялось возможным. Все символы царских времен были под запретом.

Начало Великой Отечественной войны для Советского Союза было не самым удачным. Красная армия постоянно отступала вглубь страны. Только после этого высшее руководство СССР приняло решение перенимать практику дореволюционной России. Для этого даже был введен орден Славы, который имел черно-оранжевую ленту. После этого она стала украшать многие советские награды.

Символ в современной России

В 1992 году Верховный Совет подписал указ, который восстанавливал российский орден Святого Георгия. Им награждались настоящие герои страны. В 2005 году в России провели акцию "Георгиевская ленточка". Она была стихийной, в качестве организатора выступил проект "Наша Победа", который координировал деятельность волонтеров через Интернет.

На сайте можно было отыскать большое количество эксклюзивных фотографий времен Великой Отечественной войны, что поддерживало высокий интерес к нему. Акция вызвала огромный интерес (особенно в крупных городах России). После этого георгиевская ленточка стала настоящим символом Победы. Ее носят на различных праздничных мероприятиях, при встречах с ветеранами.